Störnstein. (arw) Die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) bleibt bis auf weiteres selbstständig. Jedoch ist sie an einer Zusammenarbeit mit der Nachbar-KAB Neustadt bei verschiedenen Veranstaltungen interessiert. Von einem zurückhaltenden Jahr sprach Teamleiterin Andrea Voit.

Die Ortsgruppe mit ihren 35 Mitgliedern beteiligte sich an allen kirchlichen und gemeindlichen Festlichkeiten. Einigen Mitgliedern wurde zu besonderen Geburtstagen gratuliert. Natürlich wirkt die Organisation auch beim Backofenfest mit. Daniel Scheidler berichtete beim Kassenabschluss von einem Minus von fast 43 Euro. Revisor Erich Nickl sprach sich für die Entlastung des Kassier aus. Dem stimmten die Mitglieder auch zu.Aufgrund der steigenden Kosten wurde der Jahresbeitrag vom Diözesanverband für Einzelmitgliedschaft zu Jahresbeginn von 37,20 auf 48 Euro erhöht. In ihrem Rededuell verteidigten Kreisvorsitzender Georg Schreglmann und seine Stellvertreterin Petra Dötsch die Erhöhung. Die letzte Anpassung war vor acht Jahren. Der Rechtsbeistand für die Mitglieder bleibt weiterhin kostenlos.Viele Anfragen erreichen die KAB auch in Sachen Pflegekosten. Kreisvorsitzender Schreglmann verwies auf die verschiedenen Veranstaltungen des Kreisverbands. Dabei bemängelte er die Öffentlichkeitsarbeit in Parkstein, Altenstadt und Neustadt. Hier wurde nach seiner Meinung der Inhalt der Versammlung nicht entsprechend wieder gegeben. Auch Dötsch untermauerte die Aussage ihres Vorsitzenden, die ebenfalls negative Erfahrungen besitze.Teamleiterin Voit informierte in ihrem Ausblick, dass die KAB wieder beim Backofenfest mitwirken werde. Die Mitglieder werden wieder Fisch- und Lachssemmeln sowie Käse und Brezen zum Kauf anbieten.Außerdem ist eine Fahrt nach Waldsassen geplant. Am Samstag, 24. Juni, wandert die KAB mit ihrem Pendant aus Neustadt ins Eisstadion zum Fischessen. Abmarsch in Störnstein ist um 16 Uhr am Kirchplatz. Die Anmeldung ist bis 18. Juni unter Telefon 3340 möglich.