Wer dem Referenzschuss von Bürgermeister Rupert Troppmann am nächsten liegt, oder ihn genau trifft, gewinnt 100 Euro. Ausgeschossen wird eine Jubiläumsscheibe zur 800-Jahr-Feier der Stadt. Darauf sind die Stadtpfarrkirche, das Rathaus, das Neue Schloss und die Felix-Kirche. Teilnehmen dürfen alle Neustädter und Mitglieder bei Neustädter Vereinen ab 12 Jahren. Unter Aufsicht von Notar Marcel Wollmann feuerte Troppmann den Schuss ab. Der Notar steckte die Scheibe in einen Briefumschlag, der bis 29. Juni beim ihm verwahrt ist. Der Gewinner wird auf der Scheibe vermerkt, die Jubiläumsscheibe findet ihren Platz im Rathaus. Der zweite Platz bekommt 75 und der dritte 50 Euro. Der Einsatz für den ersten Schuss beträgt einen Euro. Der Wettkampf beginnt am 20. April und endet am 29. Juni. Die Schießzeiten sind Dienstag und Freitag von 19 bis 21 Uhr. Da sind auch Stadtmeisterschaften für Luftgewehr und Luftpistole. Bild: arw