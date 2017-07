Mit einer "Disney-Revue" zeigten die St.-Felix-Schüler, was in ihnen steckt. Nach der "Eiskönigin" als Zugabe gab es langanhaltenden Applaus der 300 Zuschauer und Tränen bei den Akteuren sowie Regisseurin Gabriele Hampel, die die Schule verlässt. Seit Weihnachten probten die 30 Erst- bis Neuntklässler für die Aufführung. Unterstützung erfuhr Hampel von Michaela Scheck. Die Kulissen und Requisiten stellten die Kinder unter Anleitung von Maria Zimmermann, Norbert Freundorfer und Wolfgang Frey selbst her. Start war mit dem Straßendieb "Aladdin", der sich vom Lampengeist Dschinni in einen Prinzen verwandeln lässt. Den Szenen folgte zwei Stunden lang ein Disney-Klassiker auf den nächsten. Im zweiten Part ging es um das Dschungelbuch, das die Erlebnisse von "Mogli" mit den Tieren der Wildnis zum Inhalt hat. Nach einer kurzen Pause folgten die Abenteuer der kleinen Meerjungfrau "Arielle", die mit der bösen Meerhexe Ursula einen Handel eingeht, weil sie aus der bunten Unterwasserwelt entfliehen will (Bild). Den Abschluss bildete der "König der Löwen". Für die Akteure auf der Bühne gab es am Freitag schulfrei nach dieser tollen Leistung auf der Bühne in der Turnhalle. Bild: arw