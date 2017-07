Zu Verzögerungen kommt es bei der Erschließung des 35 000 Quadratmeter großen Baugebiets Rumpler drei. Die Straßenführung ist aber inzwischen schon deutlich zu erkennen: rechts die Fortführung des Vogelherds, links der Galgengasse. Laut städtischem Geschäftsführer Peter Forster sind die Asphaltarbeiten nun vom 7. bis 11. August eingeplant. Anschließend könnten die Häuslebauer loslegen. Ursprünglich sollten die 31 Bauplätze bis Ende Juli erschlossen sein. Ein Monat länger als vorgesehen zieht sich auch der Bau des Kreisverkehrs unterhalb des DJK-Sportgeländes hin. Hier rücken die Asphaltmaschinen am 11. September an. Sie werden voraussichtlich bis 15. September brauchen. So lange müssen die Autofahrer noch mit der Sperrung der Bundesstraße leben. Luftbild: Michael Ascherl