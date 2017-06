Im Neustädter Norden geht es rund. Die Erschließung des Baugebiets "Rumpler III" läuft auf vollen Touren. Und auch die Bauarbeiten für den Kreisverkehr haben jetzt begonnen.

Neustadt. Seit einigen Tagen ist die Tirschenreuther Straße wieder für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Alte Tirschenreuther Straße. Bürgermeister Rupert Troppmann zollt den Anliegern großes Lob, müssen sie doch erneut den ganzen Verkehr ertragen. "Aber nur durch die Vollsperrung kann der knappe Zeitplan eingehalten werden." Sowohl der Kreisverkehr als auch der Geh- und Radweg nach Reiserdorf sollen schon Mitte August fertig sein.Die Firma Markgraf aus Bayreuth arbeitet seit einer Woche am 450 000 Euro teuren Kreisverkehr, der 290 Meter vor der Einmündung in die Umgehungsstraße entsteht. Laut Polier Christian Bäuml laufen im Moment Erdaushub und Fräsarbeiten. Dann folgen Oberflächenentwässerung, Erdplanung, Pflaster- und Kabelarbeiten, Frostschutz und das Aufbringen der Asphaltschicht. Wie das 34 Meter große Rondell - der Innendurchmesser beträgt 19 Meter - einmal gestaltet wird, sei noch völlig offen, meint der Kapo.Auf der B 15 fährt man nach dem Aldi in den Kreisel ein. Die erste Ausfahrt dient der Erschließung von "Rumpler III". Zuvor geht es aber noch hinauf zur DJK. Das weitläufige Sportgelände erhält eine optimale Zufahrt. Die zweite Ausfahrt führt wieder zurück auf die B 15 in Richtung Mühlbergtunnel beziehungsweise Wöllershof.Eine weitere Ausfahrt gibt es nicht, dafür einen Übergang zum Fuß- und Radweg nach Reiserdorf, der 100 000 Euro kostet. Nach der Fertigstellung sollen sowohl Fußgänger als auch Radler auf dem Weg zwischen DJK, Neustadt-Ost und Reiserdorf sicher unterwegs sein. Auch der Weg zum Supermarkt und in die Stadt soll für Leute aus Reiserdorf und Wöllershof risikoloser werden.Die Erschließung der 31 Grundstücke im 35 000 Quadratmeter großen Baugebiet geht langsam dem Ende entgegen. Kanal, Wasser- und Stromleitungen sowie Kabel für Telefon und schnelles Internet sind verlegt. Jetzt sind die Pflasterer am Werk. Zum Schluss wird die Asphaltschicht aufgezogen. Bis Ende Juli soll alles fertig sein, versprechen Polier Bäuml und Bauleiter Dominik Schultes.