Krieg und Terror plagen seit vielen Jahren den Irak. Halo Jamal Salih ist mittendrin und dokumentiert die Ereignisse als Fotojournalist. Wegen seiner Arbeit wird seine Familie bedroht. Einmal wird seine Tochter entführt, er und seine Frau misshandelt. Ihm reicht's. Mit seiner Familie flieht er nach Deutschland.

Familie Jamal Salih lebt seit Januar 2017 in Neustadt. Doch wo Vater Halo (35), Mama Zhino (32) und die Töchter Shazi (11) und Barzi (6) hin sollen, wissen sie nicht, denn ihre Asylanträge wurden abgelehnt. Vater Halo ist Fotojournalist. In Kirkuk hat er für örtliche Zeitungen gearbeitet, bis er mit seiner Familie den Irak verlassen hat. Aus Angst vor dem Terror.Im Gang hängt ein Kreuz. Darunter stehen viele Kerzen. Bereits in Kirkuk hatte die Familie Kontakt zu chaldäischen Christen. Sie besuchte in Weiden beim evangelischen Dekan Wenrich Slenczka einen Taufkurs. Seit 12. Februar sind Halo, Zhino, Shazi und Barzi Christen. Im Wohnzimmer läuft kurdisches Fernsehen. Bis zu 200 Kanäle kann die Familie empfangen. Kurdisch sei so verschieden vom Arabischen wie die deutsche Sprache, erklärt Shazi. Die Elfjährige übersetzt für ihren Vater.2007 hatte Halo schon einmal versucht, aus dem Irak auszuwandern. Damals nach Schweden. Seine Familie blieb zurück. Doch Terroristen nahmen die damals erst zweijährige Shazi in Kirkuk als Geisel. Halo musste zurück und eine hohe Summe Lösegeld zahlen. Das alles, "weil er Journalist ist", sagt Shazi.Es ist gerade Essenszeit. Mutter Zhino hat kurdisch gekocht: Biryani, Reis mit kleinen Kartoffel-Würfeln, Nudeln und Erbsen und Türschiat, einen roten Krautsalat. Auch Hähnchen gibt es. Es schmeckt scharf und leicht nach Zitrone. Beim Essen erzählt Shazi auf Deutsch von der Schule und ihrer Englischlehrerin. Der Irak ist plötzlich ganz weit weg. Im Jahr 2015 hatte der Islamische Staat Kirkuk besetzt. Terroristen schlugen Halo und seine Frau. Der Kurde zeigt eine Narbe am rechten Unterarm. Er hat weitere im Nacken, am Rücken und an beiden Füßen. Ein Neustädter Allgemeinmediziner hat ihn untersucht und die Misshandlungen bestätigt. Die Familie hielt schließlich den ewigen Terror nicht mehr aus und floh. Über Zirndorf bei Nürnberg kam sie nach Windischeschenbach, dann nach Weiherhammer und Anfang 2017 schließlich nach Neustadt.Am 16. August fiel die Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge: Die Asylanträge werden abgelehnt. Die Antragsteller sollen "die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen", steht im Bescheid.Halo widerspricht dem Bescheid, seine Familie darf erst einmal bleiben. Am 5. Dezember sollte die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Regensburg sein. Jetzt wurde sie erst einmal verschoben. Wann sie ihre Geschichte vor Gericht erzählen dürfen, wissen die vier noch nicht. "Wir haben Angst, wenn wir zurück müssen, die töten uns", übersetzt Shazi für ihren Vater. Halo hat die Namen dreier befreundeter Kollegen auf einen Zettel geschrieben: Soran Mama Hama, Sardasht Osman und Kawa Garmeyani. Sie sind bereits im Irak umgekommen.

Regensburg. Im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) stapeln sich weiterhin die Asylanträge. Als Antwort auf den Zustrom der Flüchtlinge nach Deutschland hat die Politik tausende neue Stellen im Bundesamt geschaffen. Mit dem beschleunigten Asylverfahren fallen die Entscheidungen dort mittlerweile fast wie am Fließband.

"Aufgrund der Aufstockung des Personals ist die Zahl der dort entschiedenen Asylverfahren deutlich angestiegen", bestätigt der Sprecher des Regensburger Verwaltungsgerichts, Martin Hermann. Nur: Die Politik hat vergessen, auch die Verwaltungsgerichte personell zu verstärken, denn viele Flüchtlinge klagen gegen die Asyl-Entscheidung des Bamf.Die Verwaltungsgerichte drohen unter der Last zusammenzubrechen. Sie kommen zu kaum etwas anderem: 80 Prozent der im Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Klagen stammten laut Hermann im ersten Halbjahr 2017 von Asylbewerbern. Eigentlich müssten sich die Gerichte auch um Bafög-Klagen, Baugenehmigungen, Umgehungsstraßen oder Windkraft kümmern.Doch es droht der Verwaltungs-Infarkt: Lehnt das Bamf einen Asylantrag als "offensichtlich unbegründet" ab, kann ein Asylbewerber einen Eilantrag stellen. Diese Eilanträge seien aufgrund gesetzlicher Vorgaben "vorrangig zu behandeln", erklärt Hermann. Die Verfahrensdauer bei nicht asylrechtlichen Klagen nehme deshalb zu.Anfang 2015 hatten die Laufzeiten für Asylklagen laut Pressestelle des Verwaltungsgerichts noch ein halbes Jahr betragen. Die Zahl sei seither "nochmals ganz erheblich angestiegen und steigt weiter an", erklärt Hermann. Die Laufzeit der Verfahren werde sich weiter verlängern.Ende 2016 waren am Verwaltungsgericht Regensburg 1600 Asylklagen anhängig. Ein halbes Jahr später, zum 30. Juni 2017, hatte sich die Zahl auf 4750 Fälle fast verdreifacht. In der gleichen Zeit schloss das Gericht 2050 Asylverfahren ab. Ende November waren 5350 Verfahren anhängig. Nur im Jahr 1993 und 1995 überstieg die Gesamtzahl der eingegangenen Asyl-Klagen bisher die Marke von 3000. Die meisten Kläger in Regensburg stammen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan.Dabei bekommen die Asylbewerber bei ihren Widersprüchen gegen die Entscheidung des Bamf inzwischen viel öfter Recht: 37 Prozent der Klagen hatten Erfolg oder teilweise Erfolg. Im Jahr 2014 waren es nur 11,8 Prozent. In mehr als einem Drittel der Asylentscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge musste das Regensburger Verwaltungsgericht also noch einmal nachbessern.