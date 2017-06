Neustadt. Ungewöhnlich präsentiert sich die Außenfassade des alten Feuerwehrhauses in der Bräuhausstraße. Das Putz-Unternehmen hat die großen Taschen, in denen sich die Wärmedämmung befindet, am gesamten Gebäude verteilt. Die Arbeiter leeren bequem Tasche für Tasche und bringen den Dämmstoff an den Außenwänden an. Das Haus hat eine bewegte Geschichte. Nach dem Auszug der Feuerwehr 1983 diente es jahrzehntelang als Laden für Porzellan und Glas. Dann stand es einige Zeit leer. Anton Korsche erwarb das Anwesen von der Stadt und saniert es derzeit. Es entstehen acht hochwertige, zum Teil barrierefreie Wohnungen mit Balkon, dazu im Hof zehn Parkplätze. Das Gebäude erhält einen Aufzug. Sämtliche Wohnungen sind bereits vermietet. Fertigstellung ist Ende August. Bild: Schönberger