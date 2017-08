Zum Artikel "Retter stehen unter Schock":

Der Unfall in der Nähe von Fichtelberg, bei dem zwei junge Frauen ums Leben kamen und eine weitere schwer verletzt wurde, ist sicher besonders tragisch, weil die tödlich verletzte Fahrerin die einzige Tochter eines der am Unfallort eingesetzten Feuerwehrmänner war.Natürlich ist es richtig, dass diese Tatsache in dem Bericht besonders herausgestellt wird. Trotzdem hat mich an Ihrer Berichterstattung einiges gestört. Auf insgesamt 30 Zeilen, etwa einem Drittel des Artikels, wird über die Familie der Fahrerin berichtet, werden ihre sozialen Aktivitäten aufgezählt und über alle Maßen gelobt.Es dürfte wohl kaum von öffentlichem Interesse sein, dass ihr Urgroßvater Feuerwehrkommandant war oder ihre Großmutter Oktoberfeste der Feuerwehr organisiert hat. Das soziale Engagement der jungen Frau in allen Ehren, aber immerhin handelt es sich bei ihr um die Unfallverursacherin. Ich vermeide es ganz bewusst, sie als Schuldige zu bezeichnen, weil ich nicht beurteilen kann, wer oder was diesen Unfall verursacht hat oder wer daran Schuld hat. Was mich jedoch außerordentlich stört, ist die Tatsache, dass mit keiner Zeile, außer dem Alter und dem Wohnort, auf die ebenfalls tödlich verletzte Beifahrerin eingegangen wird.Ist ihr Leben weniger wert oder ihr Schicksal weniger tragisch als das der Fahrerin, zumal sie ja anscheinend schuldlos an dem Unfall war? Was sollen Eltern und Angehörige der Beifahrerin davon halten, wenn die Anteilnahme und das Mitleid der Leser wegen der einseitigen und tendenziösen Berichterstattung sich hauptsächlich auf die Fahrerin konzentrieren?Von einer seriösen Zeitung erwarte ich eine ausgewogenere Berichterstattung und etwas mehr Sensibilität und Fingerspitzengefühl gegenüber den betroffenen Personen.Friedhelm Uffmann, 92660 Neustadt/WN