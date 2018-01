Neustadt. Die Verlosung des Lions-Clubs Lobkowitz war einer der glanzvollen Höhepunkte des Stadtballs. Am Eingang hatten die Mitglieder Tulpen verkauft mit je einer Losnummer. Der Erlös dient der Unterstützung der "Kleinen Hilfe Neustadt". Hinter der Initiative verbirgt sich ein Mann, der in Neustadt Menschen in den verschiedensten Situationen hilft - etwa Einkäufe nach Hause bringt oder kleinere Reparaturen erledigt.

Bisher war der ehrenamtlich Tätige mit dem E-Bike unterwegs. Das ist allerdings kaputt. Für das neue E-Bike setzt sich nun der Lions-Club ein und sammelt Spenden. Die drei Hauptpreise der Verlosung gewannen drei Damen. Den dritten Preis, ein Essen für zwei Personen in Peters Restaurant, ergatterte sich Steffi Völkl aus Neustadt. Über den zweiten Gewinn, eine 10er Karte samt passendem Badetuch für das Sybillenbad, freute sich Uschi Knauer aus Neustadt. Den ersten Preis, ein Original Ghost Bike, gestiftet von Fahrrad Fritsch aus Neustadt, holte sich Diana Gronauer aus Altenstadt. Auch Gronauer bewies ein Herz für andere und bot an, das Fahrrad für einen guten Zweck zu versteigern. Am Ende setzte sich Wilfried Forster aus Weiherhammer durch, der sich das Rad für 650 Euro sicherte. Zum Dank für ihre Großzügigkeit schenkten ihr die Lions-Präsidentin Gudrun Graf und Vizepräsidentin Sabine Guhl den Rest der nicht verkauften Tulpen.