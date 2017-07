Das Lernen hat sich gelohnt: Christoph Hör (9c), Julian Ludwig (7a), Tim Mielke (8c) und Jakob Teicher (8a) von der Lobkowitz-Realschule erhielten in einer Feierstunde an der Gerhardinger Realschule in Cham das Zertifikate für Tschechisch nach dem europäischen Referenzrahmen. Mit dabei waren auch Vertreter der Carls-Universität in Prag.

Ein Jahr lang haben sich die sprachlich begabten Jugendlichen im Wahlunterricht Tschechisch nachmittags auf diese exklusive Prüfung vorbereitet. Die Laudatio hielt Ministerialdirektor Herbert Püls und betonte den wichtigen Stellenwert der tschechischen Sprache in Europa.Zusammen mit der Ministerialbeauftragten für die Realschulen in der Oberpfalz, Realschulrektorin Maria Kinzinger, und der Institutsleiterin der Carlsuniversität Prag, Dr. Ladislavà Holubová, überreichte er den fleißigen und begabten Lobkowitzern die Sprachzertifikate auf dem Niveau A1 und A2. Begleitet wurden sie dabei von ihrer stolzen Lehrerin Jarmila Posl und Schulleiterin Irene Sebald, die ihren Schützlingen zu dieser Auszeichnung gratulierten.