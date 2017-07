Lokal in Neustadt bekommt okay vom Landratsamt

"Ich bin so glücklich, dass meine Kunden wieder zu mir können!“ Georgis Galanos, Gastwirt der Taverne Rhodos in Neustadt/WN, war die Erleichterung anzuhören, als er sich am Mittwochabend in der Redaktion meldete.

„Das Landratsamt hat mir das Okay gegeben, dass ich wieder eröffne.“ In der Mittagszeit hätten Prüfer das Anwesen kontrolliert. Der Hausbesitzer, sagt Galanos, habe die Forderungen hinsichtlich des Brandschutzes erfüllt. Er habe die Erlaubnis erhalten, sofort zu eröffnen. Das sei kurzfristig nicht zu schaffen gewesen, deswegen werde er erstmals an diesem Donnerstag wieder aufsperren. Das Landratsamt hatte die Taverne am 28. Juni geschlossen.