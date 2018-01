Erstmals seit 2014 gibt es am Landestheater Oberpfalz wieder ein Musical. Mit "Elternabend - Das Musical" bringt das LTO eine bitterböse Satire über die verschiedenen Prototypen der Gattung Mama und Papa und deren nicht immer nur niedlichen Nachwuchs auf die Bühne. Mit dabei sind neben den "alten Hasen" im LTO-Musicalgeschäft auch frische Gesichter, die aus dem Jungen Ensemble am LTO in den Abendspielplan drängen, um ihr Können zu zeigen.

Thomas Basy ist musikalischer Leiter und Sandro Augustin als Gesangscoach. Till Rickelt übernimmt die Regie des Musicals. "Mit diesem Ensemble und zusammen mit einer dreiköpfigen Liveband werden wir die Stadthallen Neustadt/WN und Vohenstrauß zum Kochen bringen", kündigt er an.Das Stück handelt von einer Elterninitiative. In der gegründeten Nachmittagsbetreuung trifft der neue Erzieher Dennis, der mittlerweile der achte in sechs Jahren ist, die Mamas und Papas seiner Schützlinge zum alljährlichen Elternabend. Zu Beginn heuchelt man noch Freundlichkeit, doch schon bald werden die verbalen Messer gezückt: denn wenn es um die eigenen engelsgleichen Kinder geht, ist es aus mit dem zivilisierten Miteinander.Von Ritalin und Rauchverbot, über schwule Erzieher und entnervte Väter, bis hin zu hysterischen Müttern: bei diesem musikalischen Elternabend wird alles auf den Tisch gepackt. Die über 50 ausverkauften Vorstellungen der Uraufführung in der Neuköllner Oper Berlin zeigen, dass Musical auch Spaß macht, wenn einem ab und zu das Lachen im Halse steckenbleibt. Der Stück feiert in Neustadt am 17. März und in Vohenstrauß am 12. April Premiere. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es online unter www.nt-ticket.de und an allen NT-Vorverkaufsstellen.