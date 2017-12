Gut vier Stunden hat Maria Gleißner mit Hilfe von Mutter Gabi im Sperberweg 8 gebraucht, um die Heiligen Drei Könige als Schneemänner zu bauen. Der vierte Geselle ist der Sternträger.

Die Ministrantin will mit ihrer Aktion auf die Sternsingeraktion in der Pfarreiengemeinschaft Neustadt/Störnstein/Wilchenreuth aufmerksam machen. In der Kreisstadt besuchen die Sternsinger am 4. und 5. Januar die Menschen, in Störnstein und Wilchenreuth kommen sie am 6. Januar. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit".Schade, dass den drei Königen nur ein kurzes Dasein beschieden sein wird. Angesichts ankündigter Temperaturen von über zehn Grad in den nächsten Tagen werden sie schnell dahinschmelzen und den Besuch ihrer Kollegen nicht mehr erleben.