Alle 15 Abgänger der St. Felixschule haben eine Lehrstelle gefunden oder besuchen eine weiterführende Schule. Die meisten Das Bäckerhandwerk nimmt das Gros der Neuntklässler auf. Zum ersten Mal gab es die Zeugnisse am Abend statt. Die Idee hat sich bewährt, alle Eltern waren gekommen.

Abschlussbeste Dominik Zonneveld (Notendurchschnitt 1,7), Dominik Schindler (2,4), Maria Schinder (2,0), Pascal Reichelt (2,9). (arw)

Vorausgegangen war eine ökumenische Andacht in der evangelischen Kirche. Mit einem Sektempfang und einem Musikstück mit Gabriele Hampel an der Hammondorgel sowie Isolde Merkl mit der Geige, wurde die Feier eröffnet."Heute ist ein besonderer Tag. Ihr werdet aus der Schule entlassen", sagte Rektor Rainer Hetz zu den Gästen. "Ihr habt den Hauptschulabschluss geschafft oder besucht noch ein Berufsvorbereitungsjahr." Für alle gelte, dass mit Stillstand nichts passiere. "Jeder braucht einen Anstoß und Schwung. Ihr seid alt genug, um selber einen Anstoß zu geben."Auch wenn die Schule vorbei sei, fänden trotzdem Weiterentwicklungen statt. "Neue Aufgaben und Herausforderungen warten auf Euch." Man müsse immer in Bewegung bleiben, sich engagieren und einbringen ob in Vereinen, der Gewerkschaft oder vielen anderen Organisationen. "Jetzt seid Ihr selber für Euer Leben verantwortlich. Ihr habt es in der Hand, daraus etwas zu machen."Klasslehrerin Alexandra Ertl fand es eine spannende Herausforderung die Schüler zwei Jahre betreuen zu dürfen. Zum Abschlusszeugnisse gab es noch die Schülerzeitung mit dem Titel "Zukunft", Gutscheine und Fidget Spinner.In lockerer Art voller Humor sagten die Klassensprecher Sophia Kelnhofer und Dominik Zonneveld "Danke" an alle Lehrer. Für einige hatten sie Blumen und selbstgefertigte Bilder dabei. In den Dank schlossen sie auch die Eltern ein. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Schulchor unter Leitung von Hampel. Ein Imbiss, den die siebte Klasse mit Lehrerin Michael Zeitler vorbereitet hatte, versüßte den Ausklang.