Hochzeitskleider bietet bereits die "Brautgalerie" in Neustadt an. Mit der Eröffnung von "Brautgalerie das outlet" gibt es solche jetzt auch im günstigeren Preissegment. Zwischen dem Hauptgeschäft und der Schneiderei an der Floß bieten Melanie und Alexander Korsche nun Brautmode im Outlet an. In den neu gestalteten Räumen können Heiratswillige Brautkleider Accessoires und Schuhe erwerben, die es nicht mehr zu bestellen gibt, die kleine Schönheitsfehler haben oder bereits auf Modeschauen gezeigt wurden.

Die Inhaberin möchte, dass auch Kunden, die sich eine etwas günstigeres Hochzeitsausstattung kaufen möchten, bedient werden. Bürgermeister Ruppert Troppmann gratulierte zur Geschäftseröffnung. Er lobte die Idee, durch die Neustadt einen weiteren Anziehungspunkt bekomme. Pater Rafal Lotawiec segnete die neuen Geschäftsräume und betete für Gottes Segen.