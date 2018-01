Blaulicht schweißt zusammen - diesen Eindruck gewinnt man derzeit in Neustadt. Die Feuerwehr der Kreisstadt spendet genau 500 Euro und 1 Cent an die Bereitschaft des Roten Kreuzes. Gedacht ist das Geld für das neue Rotkreuzhaus in der Äußeren Flosser Straße. Als Sammelbüchse diente den Feuerwehrleuten ein ausrangierter Feuerlöscher.

Dieser stand die letzten Monate im Floriansstüberl. Insgesamt kam ein Betrag von mehreren Hundert Euro zusammen, den der Vorstand des Feuerwehrvereins auf 500 Euro aufgerundet hat. Die Höhe der Summe führt Kommandant Michael Spranger auf die gute Zusammenarbeit mit dem BRK zurück. Den einen Cent hat Feuerwehr-Vorstand Helmut Staratscheck als Glücksbringer draufgelegt.Der stellvertretende BRK-Bereitschaftsleiter Markus Neupert freute sich über die Spende: "Wir werden immer wieder gefragt, wozu wir hier eigentlich Geld sammeln. So eine Rettungswache müsste doch vom Staat bezahlt werden." Für die Rettungswache an sich stimme das, fuhr er fort, aber eben nur für diese. Das Haus sei quasi zweigeteilt: in eine Art öffentlich-rechtliche Hälfte, mit der Rettungswache. Hier zahle der Freistaat. Für die andere Hälfte müsse das BRK selbst aufkommen, erklärte wiederum die leitende Bereitschaftsärztin Dr. Gudrun Graf. Schulungsräume, Möbel, Unterrichtsmaterial, sogar der Beamer müssen vom BRK finanziert werden. Dies sei nur mit Spenden möglich. Neupert versprach daher den Spenden-Feuerlöscher gut sichtbar im neuen Rotkreuzhaus aufzuhängen: "Der kriegt einen Ehrenplatz." Trotz der Anerkennung der Spende war Staratscheck da nicht ganz einverstanden: "Aber pass auf, dass damit keiner im Ernstfall löscht. Dann lieber uns anrufen!", entgegnete er schmunzelnd.