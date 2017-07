Es hätte ruhig noch zwei bis drei Grad wärmer sein können, dann hätte das Bürgerfest das Zeug dazu gehabt, die Besucherrekorde vergangener Jahre zu brechen. Bei trockenem Wetter war die Stadtfete am Samstag aber doch gut besucht.

"Wir sind froh, dass der nächtliche Dauerregen aufgehört hat und es trocken bleibt", zeigte sich Festmanagerin Renate Greiner erleichtert. Nach dem kleinen Festzug vom Rathaus zur Festmeile in der Freyung, angeführt von der Stadtkapelle unter der Leitung von Karl Wildenauer, und dem traditionellen Festanschießen durch die Bürgerwehr, stach Bürgermeister Rupert Troppmann unter Assistenz des neuen Geschäftsführers der Gambrinus-Brauerei, Steffen Hartmann, das erste Fass Festbier an.Viele Helfer waren beim Aufstellen der Stände und Biertischgarnituren am Vormittag am Werk. Das ist seit Jahren der Charakter der Veranstaltung: Ein Fest der Vereine für die Bürger. Das kulinarische Spektrum reichte vom Dotsch des Katholischen Frauenbunds, über das Spanferkel vom Grill der Neustädter Lobkowitz-Lions, der Pizza aus dem Holzofen von Gino Maresca bis zur Kuchentheke der DJK-Gymnastikfrauen, den Fischspezialitäten des Kreisfischereivereins oder dem veganen Chilli bei Operation Friendship. Dicht umlagert war der "Bierhimmel" von Dieter Moser, der seinen "8482"-Zoigl ausschenkte.Mit Karussell, Hüpfburg, Schminkeecke, Basketball- oder Fußballübungen sowie Bobbycar-Rennen die Adolph-Kolping-Straße hinunter vergnügten sich die Kinder. Während sich der Platz vor den DJs in der Jugendecke erst relativ spät füllte, genossen die Gäste die Musik auf den beiden anderen Bühnen von der "King Size Combo" oder den Liedern der "Neisteder-Zoiglmusi". Eine musikalische Entdeckung war Sängerin Nadja, die Bedienung von der Zoiglstube "Zum Waldhauser". Sie musste mehrmals mit ihren drei Zoiglmusikern das Lied vom gelben Postfrosch zum Besten geben.Für Aufsehen und Stimmung sorgte am späten Nachmittag eine ausgelassene Gesellschaft, die mit zwei Musikanten von der Stadthalle gekommen waren. Für die Brautentführung hatten sich die Freunde von Katharina Spiegel das Bürgerfest als Ziel ausgesucht.Das tiefe "Hört ihr Leut und lasst euch sagen" von Nachtwächter Richard Hallmann beendete das Fest der Vereine für die Bürger heuer zum letzten Mal. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Neustädter Original geht nach 30 Jahren in den Ruhestand. Polizei, Security und Rettungsdienst verbrachten einen ruhigen Abend verbrachten.