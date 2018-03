Der Pfarrgemeinderat St. Georg lud die Gläubigen zum Fastenessen ins Pfarrheim ein. Durch die kostenlose Zubereitung und die zahlreichen Spenden erwirtschaftete der Rat einen Gewinn von 500 Euro. Thomas Ebnet vom Verein "Hoffnung für Menschen" nahm die Spende dankbar an. Dadurch können Menschen in Indien bei der Existenzgründung oder Schulbildung unterstützt werden. Ein besonderes Projekt sind die Kinderdörfer, in denen oft Witwen, Kinder und Waisen zusammenleben. Die Neustädterin Monika Wittmann ist selbst Mitglied in dem Verein und hat den Kontakt hergestellt.