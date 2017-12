Wie kann die Bundeswehr verhindern, dass ihr das Personal ausgeht? Auf ein Pilotprojekt wies Stabsfeldwebel Huberth Rosner bei der Kreisgruppe Oberpfalz Nord im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw) hin: Die vierwöchige militärische Grundausbildung könne an verlängerten Wochenenden absolviert werden - von 17- bis 65-Jährigen. Denn mit der Öffnung für Zivilisten rücke zugleich die militärische Ausbildung Ungedienter in den Fokus. Rosner stellte sich den Anwesenden im Gasthaus "Zum Weißen Rößl" als neuer Feldwebel für Reservistenarbeit im Landeskommando Ost vor.

Zur Person Stabsfeldwebel Huberth Rosner ist der neue Feldwebel für Reservistenarbeit im Landeskommando Ost. Der 41-Jährige Stiftländer lebt in Tirschenreuth. Im Januar 1995 begann er mit der Grundausbildung beim Jägerbataillon 113 in Cham. Er absolvierte einen sechsmonatigen Einsatz im Kosovo. Nach den verschiedenen Lehrgängen wurde Rosner 2002 zum Oberfeldwebel ernannt. Seit Juli 2003 ist er Berufssoldat. Rosner war Hörsaalfeldwebel bei der HUS II in Weiden und zuletzt als Karriereberater tätig. Jetzt betreut er die Reservisten der Bundeswehr, die des VdRBw, des BSB und BKV, sowie die Reservisten, die keiner Organisation angehören. Sein Gebiet erstreckt sich auf die Landkreise Tirschenreuth und Neustadt sowie Weiden. Auch um zwei Kameradschaften im Landkreis Schwandorf und in Oberfranken kümmert er sich. (arw)

Aus den 34 Reservistenkameradschaften (RK) in den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt/WN und der Stadt Weiden mit insgesamt 1380 Mitgliedern hatten sich 52 Vertreter eingefunden. Kreisvorsitzender Manfred Zettl zeichnete mit seinem Vertreter Wolfgang Nurtsch zunächst Organisationsleiter Günter Bogner für 25 Jahre Mitgliedschaft im VdRBw mit der Ehrennadel aus. Bogner ist in der freiwilligen Reservistenarbeit nicht nur Ansprechpartner der Mitglieder, sondern aller Soldatenverbände in der nördlichen Oberpfalz. Zuvor hatte er zwölf Jahre als Soldat gedient. Aktuell schilderte Bogner die größeren Vereinsveranstaltungen der vergangenen Monate. Für 2018, motivierte er die ehemaligen Soldaten zu reger Teilnahme an den Info-Ständen in Grafenwöhr (Deutsch-amerikanisches Volksfest) sowie den Tagen der offenen Tür der Bundeswehr in Weiden und Oberviechtach.Das Kreisseminar findet am 24. Februar in Mantel statt. Hauptthema ist dabei die innere Sicherheit. Mit Wertung des Schützenschnurschießen am 9. Juni in Weiden wird zugleich der Kreismeister ermittelt. Die Reservisten-Kreismilitärpatrouille ist am 13. und 14. Juli. Die Landesgruppe Bayern im VdRBw wählt am 20. Juli im Raum Passau einen neuen Vorstand. Teilnehmen werden auch einige Delegierte der Kreisgruppe Oberpfalz Nord.