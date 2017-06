Der Barockgarten wird auch heuer zur Konzertbühne, zumindest an drei Donnerstagen im Juni und Juli. Die Kulturfreunde Lobkowitz und NT-Kulturchef Stefan Voith haben drei Gruppen eingeladen, die es in sich haben.

Auftakt ist am Donnerstag, 29. Juni, mit Pink Pedrazzi & The Big Easy. Seit 30 Jahren zaubert Pink Pedrazzi ein Stück Americana aus seinem schwarzen Zylinder. Mit seinem Solo-Debut "A Calico Collection" zog der große Baseler Songwriter ein musikalisches Ass aus dem Ärmel. Als wahrer Meister seines Fachs pflegt Pedrazzi seit Jahren eine besondere Leidenschaft für die Americana Rootsmusik. John Hiatt, Bob Dylan, Tom Petty kommen einem da in den Sinn, bevor man immer wieder einfach bei ihm landet - bei Pink Pedrazzi himself.Eintrittskarten gibt es für alle Veranstaltungen, die immer um 19 Uhr beginnen, unter NT-Ticket. Im Vorverkauf kostet eine Karte 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.