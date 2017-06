Die Bürger im Landkreis Neustadt/WN müssen sich ab jetzt an die neuen blauen Uniformen der Polizeibeamten - wie bei Dienstgruppenleiter Frischholz (links) - gewöhnen. Am Montag begann die Auslieferung an der Dienststelle in Neustadt. Einige Beamte müssen sich noch etwas gedulden. Nachdem die Uniformen aber ab sofort getragen werden, kann es in der Übergangsphase vorkommen, dass bei einem Polizeieinsatz eine "Blau-Grün"-gemischte Streifenbesatzung eintrifft, informiert die Inspektion um stellvertretenden Leiter Stefan Moller (rechts). Bild: exb