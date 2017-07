Dass kurz vor den Ferien an der Schule nichts mehr los ist, über diese Aussage können knapp 20 Schüler am Gymnasium nur müde lächeln. Sie bilden das Schulspiel, die Theatergruppe der Bildungsstätte. Und die hat vor den Ferien den größten Stress.

Gerade einmal zwei Wochen hatten die Schüler Zeit, um die Texte für ihr Stück zu lernen und das Bühnenbild zu bauen. Alles für die Aufführung eines Klassikers: Friedrich Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame". Was nicht geplant war: Die Bühne musste wegen des schlechten Wetters kurzfristig auch noch umziehen - vom Pausenhof in die Turnhalle. Pünktlich zum Schulfest war aber alles fertig.Der Inhalt des Stücks ist schnell erzählt: Eine zu Geld gekommene Dame bietet ihrer klammen Heimatstadt Güllen eine Milliarde, wenn jemand ihre Jugendliebe tötet. Die dadurch entstehende Tragödie brachten die Schüler vor rund 200 Zuschauern auf die Bühne. Nicht nur vom Publikum gab es für die Aufführung Applaus, höchstes Lob bekamen die Schüler von Schulleiter Anton Hochberger. Der Deutschlehrer urteilte: "Das ist heute unter die Haut gegangen. Dürrenmatt hätte sich gefreut". Er analysierte weiter: "Dieses Schauspiel wäre ganz in seinem Sinne gewesen. Der Wohlstandsgesellschaft den Spiegel vorhalten - das ist zeitlos und immer noch aktuell."Ganz zeitlos war diese spezielle Version des Stück aber dennoch nicht. Die Schüler hatten es gespickt mit lokalen Bezügen. So fand die Uni Erlangen Einzug und anstatt billigen Plempels konnten sich die Bewohner des Städtchens durch die anstehende Milliarde jetzt Mönchshof leisten. Der Höhepunkt des neuen Wohlstands: Im Büro des Bürgermeisters hingen urplötzlich die Originalpläne des bereits laufenden Umbaus des Neustädter Gymnasiums.Mit einem Augenzwinkern Richtung dieser Pläne meinte Hochberger anschließend noch, er sei ja schon froh, dass die Finanzierung des Gymnasiumumbaus bereits abgeschlossen sei. Dann lud er die Eltern, Lehrer und ehemaliger Lehrer noch in die Mensa des Gymnasiums zu Burger und Bratwürsten ein.