Der Schreinermeister und Bestatter Adolf Schmid starb sechs Tage nach seinem 80. Geburtstag. Am 13. März 1938 kam er als erster Sohn von Hans und Margarete Schmid in Neustadt zur Welt.

Im elterlichen Betrieb lernte er Schreiner und besuchte mit 28 Jahren die Meisterschule in Garmisch-Patenkirchen. Der Betrieb wurde um das Bestattungswesen erweitert. In die Fußstapfen des Vaters begab sich Schmid 1976 und führte beide Arbeitsbereiche eigenständig weiter. Vor zehn Jahren übergab Schmid die beiden Betriebe an Sohn Stephan, arbeitete aber weiter mit.1967 heiratete er Elisabeth Peter. Aus der Ehe gingen die Kinder Margit, Stephan und Ilona hervor. Zur Familie gehören drei Enkelsöhne. Um den Verstorbenen trauern auch sein Bruder Peter sowie die DJK St. Martin, die Soldaten- und Kriegerkameradschaft, die Feuerwehr, der OWV, das Salonorchester, die Eisstockfreunde und die Letzauer Blasmusik, bei denen er ein gern gesehenes Mitglied war.Trauergottesdienst ist am Dienstag, 27. März, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Anschließend erfolgt im Friedhof die Urnenbeisetzung.