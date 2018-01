In der Lobkowitzer Schlosskapelle übernimmt Polizeihauptkommissar Hermann Weiß die Dienstgeschäfte von Werner Hanauer. Gut 60 Gäste verabschieden den langjährigen Leiter der Polizeiinspektion in den Ruhestand und feiern seinen Nachfolger.

Nach der Begrüßung durch Polizeivizepräsident Michael Liegl übernahm Polizeipräsident Gerold Mahlmeister das Wort. Nicht nur Deutschland oder Bayern, sondern gerade der Landkreis Neustadt sei eine besonders sichere Region. "Die verhältnismäßig wenigen Straftaten und die hohe Aufklärungsquote von über 72 Prozent sind sehr erfreulich", meinte Mahlmeister. Diese Zahlen seien auch der guten Polizeiarbeit geschuldet.Der neue Leiter der Dienststelle sei für die Sicherheit von gut 40 000 Menschen verantwortlich. Er werde, wie auch sein Vorgänger, eine hervorragende Arbeit leisten und seine Kollegen sicher leiten und lenken. "Hinter den guten Zahlen stehen gute Polizisten", sind sich Landrat Andreas Meier und Bürgermeister Rupert Troppmann einig. Es sei ein harter Beruf, bei dem die Beamten leider immer häufiger Respektlosigkeit und Gewalt gegenüberstehen.Dies konnte Personalratsvorsitzender Michael Hinrichsen unterstreichen. "Die Polizeiarbeit unterliegt dem Wandel der Zeit. Dieser Wandel bringt aber jedes Jahr mehr Übergriffe auf Polizisten." Die Polizei investiere viel Geld für neues Personal, neue Uniformen und Ausrüstung.Diese bessere Schutzausrüstung sei in den Zeiten des Terrors natürlich wichtig und notwendig, würde aber für Beförderungen bei den Kollegen, die schon da sind, fehlen."Nach über 37 Jahren wird mir nun eine große Ehre zuteil. Ich darf diese gute und starke Dienststelle übernehmen. Eine große Ehre ist es mir auch, dass zwischen den Feiertagen so viele Gäste anwesend sind. Ich habe in den vergangenen zehn Jahren viel von meinen Vorgesetzten lernen können", betonte Weiß. Er habe diese Zeit genutzt, um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Mit viel Engagement und Energie werde er seine neue Funktion wahrnehmen."Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Nur gemeinsam können wir es schaffen", erklärte der Hauptkommissar. Die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen, aber auch die Kooperation mit Organisationen sei bedeutend. So sei es ihm wichtig, bestehende Kontakte zu den Sicherheitsbehörden, der Justiz und den Feuerwehren auszubauen.Seine Familie hätte in den letzten Jahren oft zurückstecken müssen. Häufig hätte der Dienst an erster Stelle gestanden. "Hierfür bedanke ich mich bei meiner Frau und meinen Kindern", erklärte der 55-Jährige. Er hoffe in den nächsten Jahren auf Unterstützung und Verständnis.