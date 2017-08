Ärger bei der Arbeiterwohlfahrt Neustadt. Der Seniorenclub will seine Kasse wieder selbst verwalten und droht dem AWO-Chef gar mit juristischen Schritten, sollte er sie nicht herausrücken. Der Ortsvorsitzende versteht die Welt nicht mehr.

Konto statt Kasse

Mit Anwalt gedroht

Das AWO-Heim in Neustadt ziert das bekannte Logo mit dem Herzen. Doch drinnen sind die derzeitigen Diskussionen nicht von übermäßiger Herzlichkeit geprägt. Im Gegenteil. Es gibt Streit. Und der lege sich bei ihr auch schon aufs Herz, sagt Ilse Lütkemeyer. Die Leiterin des "AWO-Seniorenclubs Gretl Fastner" fühlt sich nicht mehr wohl im Vereinsheim, will es mit ihren Schützlingen verlassen. Denn das Verhältnis zum Vorstand des Ortsclubs ist stark eingetrübt. Lütkemeyer erhebt schwere Vorwürfe: Die AWO beanspruche Geld, das eigentlich ihrer Gruppe zustehe. Sie fordert es zurück - und droht mit rechtlichen Schritten. AWO-Ortsvorsitzender Franz Witt wiederum versteht die Aufregung nicht. Er versichert: "Die Senioren haben doch immer alles bekommen, was sie brauchen."Der Leidensdruck scheint jedenfalls groß zu sein bei der Chefin des Seniorenclubs. Vor drei Jahren übernahm sie ihn, als Beisitzerin gehört sie auch der erweiterten AWO-Vorstandschaft an. Bis vor eineinhalb Jahren war alles in Ordnung - die etwa 20-köpfige Gruppe der Mitglieder im Alter zwischen 70 und 90 Jahren organisierte sich und ihre Finanzen relativ selbstständig. Bis zum März 2016, als Witt den langjährigen AWO-Ortschef Erich F. Schmid ablöste.Unter Witts Regie kümmerte sich der Ortsclub fortan um die Kasse der Senioren. Die enthielt rund 1000 Euro - Geld aus Spenden und Zuschüssen. Die fast 90-jährige Schatzmeisterin der Seniorengruppe habe sie freiwillig abgegeben, erklärt Witt: "Sie bewahrte das Geld zu Hause auf. Wir haben dafür ein Unterkonto bei der Bank angelegt." Lütkemeyer klagt darüber, dass sie keinen Zugriff darauf hat. Sie sähe das Geld lieber in einem Bank-Schließfach.Der Zwist eskalierte nun wegen 180 Euro. Diesen Zuschuss gibt's - wie für andere Seniorenclubs des Landkreises auch - vom Landratsamt Neustadt. Mehrfach forderte die Leiterin der Gruppe den Ortsvorsitzenden zur Herausgabe des Betrags auf. Bisher erfolglos. "Wir haben ein Anrecht auf das Geld", meint sie. Doch der Vorsitzende wolle es wohl in die Sanierung des AWO-Heims stecken, vermutet Lütkemeyer.AWO-Schriftführerin Karin Rößler verweist auf die Satzung. Dort sei klar geregelt, dass der Ortsclub die Finanzen seiner Untergruppierungen verwalten muss. Unstrittig sei: "Alles Geld, das Zwecken des Seniorenclubs dienen soll, wird in ihn investiert." Die Projekte müssten jedoch beim Vorstand angemeldet werden. Unabhängig davon führe Lütkemeyer ja noch eine "Handkasse", in welche die Teilnehmer bei jedem Treffen Kleinspenden ("ein bis zwei Euro") einzahlten. Damit finanzierten die Senioren etwa ihr Sommerfest in der nächsten Woche.Ilse Lütkemeyer schildert sich als amtsmüde. "Ich habe keine Lust mehr. Ich will aufhören - aber vorher sorge ich noch dafür, dass die Senioren zu ihrem Geld kommen." Notfalls wolle sie einen Rechtsanwalt einschalten. Und dann nennt sie doch noch eine Bedingung, unter der sie möglicherweise weitermachen würde: "wenn wir für unsere Treffen einen Raum außerhalb des AWO-Heims bekämen". Für sie wäre es sogar vorstellbar, dass sich der Seniorenclub von der AWO loslöst.Dann gäbe die Gruppe allerdings die Unterstützung ihres Muttervereins auf. Die schildert Franz Witt als durchaus großzügig. "Wir bezuschussen beispielsweise Ausflüge, die Muttertagsfeier, das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier. Und wir setzen einen Kleinbus ein, der Senioren vom Felixberg zu den 14-tägigen Treffen bringt." Nicht zuletzt könnten die Clubmitglieder dafür den Saal im ersten Stock des AWO-Heims nutzen. Im Gespräch sei, ihnen einen Raum im Erdgeschoss schön herzurichten. Das für manche mühsame Treppensteigen hätte sich dann erledigt. "Der Seniorenclub", versichert Witt, "ist uns sehr wichtig."Das Vertrauen in dessen Leiterin aber sehen Witt und Rößler als erschüttert an. "Richtig schockiert" seien sie, dass sich Lütkemeyer wegen der Finanzen unter anderem beim Landratsamt und nun auch beim NT beschwert hat. Die beiden Vorstandsmitglieder erkennen hier "vereinsschädigendes Verhalten". In einer außerordentlichen Ausschusssitzung sei zu klären, wie die AWO damit umgeht. Ob das noch bis zum 16. August geschieht? An jenem Tag feiert der Seniorenclub sein Sommerfest. Ilse Lütkemeyer will ihren Schützlingen dann eigentlich schon berichten können, "wie es weitergeht".

Von Ralph Gammanick

Beide meinen es nur gut - und doch läuft's denkbar schlecht mit der Neustädter AWO-Spitze auf der einen und der Leiterin des Seniorenclubs auf der anderen Seite. Ilse Lütkenmeyer fehlt das Vertrauen in den Vorstand. Offen bezweifelt sie, dass er die Finanzen für die Seniorenarbeit richtig einsetzt. Offenbar hat sie sogar das Gefühl, dass ihren Schützlingen etwas weggenommen wird. Tatsächlich verwaltet der AWO-Ortsclub jetzt - anders als früher - die Finanzen der Senioren, also einer seiner Abteilungen. Und damit kommt er nur einem klar formulierten Auftrag aus der Satzung nach.Die empörte und nach eigener Auskunft amtsmüde Seniorenclub-Chefin wandte sich mehrmals an den Vorstand, dann an Behörden und jetzt auch an den NT. Das ist der Zeitpunkt, an dem auch die AWO-Führung das Vertrauensverhältnis für nachhaltig erschüttert hält. Misstrauen allenthalben.Die Chemie stimmt nicht, die Zeichen stehen auf Trennung. Das trifft in erster Linie aber auch die Senioren, die eine zweifellos engagierte Leiterin verlieren. Das Sommerfest könnte demnächst zur traurigen Abschiedsfete werden. Wenn zwei sich streiten, leiden schon mal die Dritten.ralph.gammanick@oberpfalzmedien.de