1000 Euro spendete das Vohenstraußer Nofi-Lauf-Team mit Unterstützung der Praxisbelegschaft Dr. Rudolf Poschenrieder/Dr. Gudrun Korzenietz an die Palliativstation. Anni Bäumler (Vierte von rechts) übergab den Scheck an ärztliche Leiterin Dr. Stephanie Kuchlbauer (rechts). Der Slogan "Helfen Sie uns beim Helfen", mit dem Anita Haberkorn, Kerstin Schmal, Manuela Landgraf, Anja Rauch, Edith Frischmann, Sonja Wittmann und Anna Bäumler beim Weihnachtsmarkt in der Friedrichsburg warben und der selbstgemachte Eierlikör kamen bei den Besuchern bestens an. "Wir denken an die Ausstattung mit einer Aromapflege und -therapie", sagte Kuchlbauer in ihrem Dank. Bild: prh