Neustadt. Nach den gelungenen Aufführungen des Musicals die "Piraten" und dem "Super Talent" der St.-Felix-Schule stecken die Schüler jetzt in den Vorbereitung zu einer "Disney-Revue". Am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr ist es in der Realschulturnhalle soweit.

Schüler, Eltern und Lehrkräfte erinnern sich noch gut an die erste Aufführung des Musicals "Die Piraten". Akteure und Publikum waren begeistert. Gabriele Hampel leitet auch in diesem Jahr die Vorbereitungen mit Michaela Scheck. Im Juli wollen die kleinen Schauspieler die Besucher in die fabelhafte Welt der Disney-Filme entführen. Seit kurz vor Weihnachten proben 30 Schüler der Jahrgangsklassen eins bis neun. Zusätzlich werden Nachmittags- und Wochenendproben abgehalten.Die Beteiligten gestalten die Kulissen im Kunstunterricht. Auch die Kostüme werden selbst genäht. Hierfür sind Maria Zimmermann, Norbert Freundorfer, Wolfgang Frey und Hampel verantwortlich. Sie haben Ausschnitte aus den Filmen "Aladdin", "König der Löwen", "Arielle" und aus dem "Dschungelbuch" ausgesucht. Der Eintritt ist frei.