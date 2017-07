Über die Traumnote von 1,0 strahlt Melanie Männer aus Leonberg. Doch auch weitere 18 Damen und 2 Herren haben nach fünfjähriger Ausbildung Grund zur Freude. Der Schulleiter bezeichnet sie als "Sahnehäubchen".

Neustadt/Neuhaus. Die Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Neustadt/WN verabschiedete die Absolventen im Schafferhof in Neuhaus. Nach fünf Jahren Ausbildung - drei im Studium, zwei im Praktikum - erreichten Maria Dirnberger (Weiden) und Markus Gradl (Sulzbach-Rosenberg) nach Melanie Männer den besten Notendurchschnitt: jeweils 1,33. Der Leiter des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums, Oberstudiendirektor Anton Dobmayer, nannte die Abgänger der Fachakademie "die Sahnehäubchen" in der Schule. Er erinnerte an sein im vergangenen Jahr gebrauchtes Zitat "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne". Dieser Zauber sei bei der Fachakademie noch immer vorhanden.Es sei erfreulich, dass die Studierenden in ihrer Gesamtzahl die Chancen der Schule annähmen. Dabei komme es auch nicht auf das Eintrittsalter der Studierenden an, sagte der Chef. 20 Studierende hätten im zweiten Studienjahr mit dem erfolgreichen Abschluss die Chance in den Beruf des Erziehers einzusteigen genutzt, berichtete Dobmayer. Damit hätten sie die Eintrittskarte ins Berufspraktikum erworben, so dass dann im kommenden Jahr das dritte Studienjahr beendet werden könne.Der Schafferhof als Ort für die Zeugnisübergabe zeige die Aufgeschlossenheit des Lehrerkollegiums und der Schulabgänger, weil die Bereitschaft zum Begehen neuer Wege ersichtlich sei, sagte Neustadts Bürgermeister Rupert Troppmann. Damit würden Lebensfreude und Lebenslust transportiert. Troppmann bat die Schulabgänger, weiterhin an der Gegenwart interessiert zu sein und zuversichtlich in die Zukunft zu schreiten. Die Grundlage dafür gebe der erfolgreiche Schulabschluss.Die Zeugnisse an die Studierenden des Studienjahres 2 überreichte der Schulleiter, nachdem Studienrat Johannes Gradl krankheitsbedingt seine Glückwünsche per Videobotschaft übermittelt hatte. Oberstudienrat Roland Kusche als engagierter Fußballspieler hatte für seine Abschiedsansprache an die Studienabgänger der Fachakademie 3 einen Fußball mitgebracht. In Richtung der Absolventen meinte der, sie hätten die schwere Aufstiegsrelegation in die höhere berufliche Liga ohne Blessuren hinter sich gebracht. Aber: "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" - Sepp Herbergers Aussage treffe auch hier zu, weil jetzt für jeden in einer anderen beruflichen Liga ein schärferer Wind wehe. Die neue Arbeit vermittle viel Freude, es gehe nicht darum, Kinder zu verändern, sondern da zu sein, wenn sie die Hilfe der Erzieher am meisten bräuchten, betonte Kusche. Dazu sei es wichtig, wie im Sport zu echten "Spielertypen" zu werden, aber auch im Team erfolgreich zu sein.Die Überreichung der Zeugnisse an die Absolventen des dritten Studienjahres war in ein buntes Rahmenprogramm eingebettet. Die Studierenden des ersten Studienjahres hatten zur Body-Percussions-Performance "Shape of you" eigeladen. Weitere Musikbeiträge brachten im Laufe des Abends die Studierenden der Semester 1 und 2.