Die Zoiglorte Windischeschenbach, Mitterteich, Eslarn und Falkenberg müssen noch auf ihre Zoiglskulputuren warten, Neustadt hat sein Denkmal bereits: Seit Donnerstag ziert ein riesiges Zoiglfass beim "Brucksaler" den Ortseingang.

Wer kann helfen? Dass das renovierte Zoiglfass nicht wieder im Stodl verschwindet, ist Bauhofchef Johannes Neumann zu verdanken. "Es wäre schade, wenn wir den schönen Bottich wieder verstecken", meinte Neumann und fand im Rathaus offene Ohren. Das Alter der Tonne ist nicht bekannt. Nicht zuletzt das Stadtarchiv hat großes Interesse daran, zu erfahren, wann das Zoiglfass gefertigt worden ist. Es existiert lediglich ein Foto aus dem Jahr 1949, das den Bottich zeigt. Wer weiterhelfen kann, soll sich im Rathaus oder im Stadtmuseum melden. Unbekannt ist auch das Fassungsvermögen. Schätzungen gehen von 3000 Litern aus. (ms)

Bürgermeister Rupert Troppmann war die Freude förmlich ins Gesicht geschrieben, als er das prächtig restaurierte Bierfass präsentierte. Es wirbt für die 800-Jahr-Feier im kommenden Jahr.Mit dem Abbruch des Kommunbrauhauses 1964 sei das Fass auf vier Rädern in den Besitz der Stadt übergegangen, erzählte der Rathauschef. Es hatte jahrzehntelang dem Transport des frisch gebrauten Zoigls vom Brauhaus zu den Abnehmern gedient. Lange Zeit schlummerte es im städtischen Stodl beim Friedhof im Dornröschenschlaf. Nur einmal, beim Festzug zur 750-Jahr-Feier, sei es herausgeholt worden.Aber jetzt verhilft die Stadt der großen Tonne zu neuen Ehren. Mitarbeiter von Denkstatt e.V. haben sie in neuen Glanz versetzt. Die Aktion kostete der Stadt so gut wie nichts.Der Geschäftsführer des Jobcenters Weiden, Wolfgang Hohlmeier, erläuterte in Anwesenheit von Denkstatt-Geschäftsführer Markus Drexler das nicht alltägliche Projekt, das aus dem Programm "Soziale Teilhabe" finanziert wurde. Langzeitarbeitslose fänden so ins Arbeitsleben zurück. "Wir geben ihnen wieder Perspektiven."Hohlmeier zeigte sich schon ein wenig stolz, dass sein Jobcenter bei diesem Programm mit 102 Teilnehmern in Bayern auf Platz zwei liege. Im Landkreis Neustadt gebe es zum Glück einige Bürgermeister wie Rupert Troppmann, die Ideen hätten.Er habe keine Sekunde gezögert, als ihn die Stadt gefragt habe, ob sie das Fass vor der Zoiglstube aufstellen dürfe, sagte "Brucksalerwirt" Michael Lang. "Das ist eine große Ehre für uns." Schließlich sei der Bottich das tägliche Arbeitsgerät seines Großvaters gewesen. Er war Kommunbraumeister in Neustadt, der Zoiglhochburg. Im 19. Jahrhundert hätten hier 89 Zoiglstuben das beliebte Bier ausgeschenkt. Jetzt fehle nur noch ein Brauhaus, ergänzte Bürgermeister Troppmann. "Vielleicht bringen wir das auch noch zusammen."