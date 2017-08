Summer Night bei Edeka Legat in Neustadt mit der Band Highline

Erfolge soll man wiederholen, dachten sich die Verantwortlichen von Edeka-Legat und feierten eine große Sommerparty auf dem Parkplatz in der Flosser Straße. Schon von weitem war der Sound des Discjockeys zu hören.

Kein Wunder, war er doch auf dem Dach eines Getränkewagens nicht nur hör-, sondern auch sichtbar. Brechend voll wurde es, als die Partyband „Highline“ gegen 21 Uhr die Bühne des Festzeltes enterte. Schon bald standen ihre Fans auf Tischen und Bänken. Mit Feuersäulen, Gitarrensoli und bekannten Liedern stachelten sie die Zuhörer zum Feiern an. Luisa und Lena demonstrierten das live. Auf die Frage, wie es ihnen denn gefalle, kam ein lautes Kreischen von der Bierbank. Doch auch im Freien ging es rund. Daran änderte ein kurzer Schauer nichts. Verhungern und verdursten musste an diesem Abend sowieso niemand. Sogar eine Kuschelecke war in der gut frequentierten Cocktailbar aufgebaut.