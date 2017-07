(ms) Chefwechsel im Kindergarten St. Martin: Ab September lenkt die 26-jährige Theresa Uhl die Geschicke von 4 Gruppen, 1 Krippe, 100 Kindern und 15 pädagogischen Mitarbeitern. In der Abschlussandacht in der Stadtpfarrkirche St. Georg verabschiedete Stadtpfarrer Josef Häring nicht nur die 30 Vorschulkinder, sondern auch Gabriele Greifeneder als Leiterin. Der Seelsorger sprach von einer Neuausrichtung. Mit Blumen sagte der Geistliche Rat der 61-Jährigen Vergelt's Gott für die elf Jahre lange Führung der Einrichtung.

Sein Dank galt auch Nachfolgerin Uhl für die Bereitschaft, diese wichtige Aufgabe zum Wohl der Kinder zu übernehmen. Die Entscheidung sei in der Kirchenverwaltung einvernehmlich gefallen. Der Pfarrer freute sich über die hausinterne Lösung. "Wir wollten die Stelle nicht ausschreiben." Gabriele Greifeneder gab bekannt, dass sie dem Kindergarten weiterhin als Erzieherin zur Verfügung stehen werde. Sie dankte für das Vertrauen, das ihr der Pfarrer geschenkt habe, ebenso dem Team für die Unterstützung. Ihrer Nachfolgerin sprach sie Anerkennung dafür aus, dass sie die Verantwortung für den Kindergarten übernimmt.Greifeneder war zuvor schon 19 Jahre Leiterin in Windischeschenbach. Ihr Hauptaugenmerk habe stets der pädagogischen Arbeit am Kind gegolten. Der Wechsel sei lange besprochen worden. "Ich meine, es tut dem Haus gut, dass ich noch da bin. Ich stehe Theresa gerne bei Fragen zur Verfügung." Sie erinnerte daran, dass St. Martin 2012 die Kinderkrippe eröffnet hat.Die neue Chefin weiß, was auf sie zukommt. Die Neustädterin ist bereits seit 2012 im Kindergarten St. Martin beschäftigt. "Ich war als Kind schon in der Einrichtung und habe zwei von fünf Ausbildungsjahren dort verbracht." Momentan nimmt Uhl an einer Fortbildung zur qualifizierten Leitung teil. Zusätzlich neben der neuen Funktion hat sie noch die Leitung der "Regenbogengruppe". Vielen ist Uhl auch als versierte Gitarristin und Sängerin bekannt.