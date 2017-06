Eigentlich wäre es eine ganz normale Jahreshauptversammlung des Tierschutzvereins gewesen, mit Rechenschaftsbericht und Kassenprüfung. Wäre da nicht das alles überschattende Thema Tierheimneubau. Und der könnte unter Umständen für die Stadt richtig teuer werden.

Weiden. (dse) Es waren deutliche Worte, die am Freitag in der "Alpenrose" bei der Jahreshauptversammlung des Tierschutzvereins fielen: "Die Frustrationsgrenze ist erreicht", "So kann man mit Ehrenamtlichen nicht umgehen" und "Das Tierheim ist desolat, rostet und verfällt".Wobei letzteres kein Vorwurf an den Tierschutzverein selbst sein könne, erklärte Barbara Bäumler, Amtstierärztin der Stadt. "Wenn man seit fünf Jahren auf den Umzug in den Neubau hinarbeitet, dann startet man einfach keine umfassende Renovierung mehr." "Umzug" und "Neubau" - diese beiden Worte lagen wie ein Schatten über der Versammlung. Dabei hat der Tierschutzverein durchaus gute Neuigkeiten zu vermelden: Die Kasse ist einwandfrei, die 1000-Mitgliedermarke ist geknackt, die Tiervermittlungsrate ist gut und ausnahmslos alle Tiere sind in ihren neuen Familien gut aufgehoben - das haben Kontrollen des Vereins ergeben. Und trotzdem: Die Nicht-Zusage des Bauausschusses und das Abwarten eines Ortstermins am möglichen neuen Tierheimstandort Latsch haben den Verein verärgert. Stadtrat Stefan Rank von der Bürgerliste wurde sehr deutlich: "Man muss sich schon ein Stück weit für die Kollegen schämen, wie die Argumentation da gelaufen ist." Die anstehende Ortsbesichtigung nannte er "fadenscheinig". "Jeder kennt doch den Standort, was will man denn da noch anschauen?" Auch die Argumente bezüglich Tierschutz konnte Rank nicht nachvollziehen. "Wenn Gutachter sagen, das geht mit dem Fluglärm, dann müssen wir als Laien darauf vertrauen. Wir sind eben keine Experten.""Außerdem reden wir hier von Latsch und nicht vom Flughafen München", ergänzte Vorsitzende Mariele Junak. Der Tierschutzverein sieht aktuell noch vier Möglichkeiten. Die erste ist auch die favorisierte, nämlich der Neubau in Latsch. Ein möglicher Neubau in Mantel dagegen ist so gut wie vom Tisch: Die Fahrerei dorthin sei den ehrenamtlichen Mitgliedern einfach zu viel. Die dritte Möglichkeit wäre ein Neubau am bestehenden Standort in der Schustermooslohe. Gleichzeitig müsste da der Tierheimbetrieb aber aufrechterhalten bleiben. "Das würde mindestens 300 000 Euro mehr kosten als ein Bau woanders", schätzte Schatzmeister Norbert Ziegler. Außerdem gäbe es dort zu wenig Platz und vonseiten der Anwohner deutlichen Widerstand.Der letzte Ausweg wäre, das aktuelle Tierheim notdürftig zu renovieren. Der bestehenden Vertrag, dass sich der Tierschutzverein in Weiden um Fundtiere kümmert, würde 2019 auslaufen und nicht verlängert werden. Die Kosten für Fundtiere würden ab diesem Zeitpunkt direkt an die Stadt übergehen. Eine kürzlich eingegangene Rechnung aus dem Nürnberger Tierheim hat gezeigt wie schnell das ins Geld gehen kann: 250 000 Euro sollte die Stadt Weiden für aufgegriffene Welpen zahlen.So weit will es der Verein eigentlich nicht kommen lassen: "Wir kämpfen weiter für unser Tierheim. Und wenn wirklich, dann steh' ich nächstes Jahr wieder hier und halte die gleiche Rede", gab sich Junak kämpferisch.