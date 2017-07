"Wir werden diese Vorstellung für dich zu einem ganz besonderen Highlight machen", verspricht Rektorin Heike Merther ihrer Stellvertreterin Christine Langhammer. Das liegt nicht am Titel des Stücks "Die eigenwillige Prinzessin."

Die letzte Aufführung des Schulspiels an der Grundschule Neustadt war zugleich die finale Vorstellung für die Konrektorin. Merther behielt recht. Die Zuschauer belohnten die rund 80 aktiven Schauspieler und Musiker mit einem langanhaltenden Schlussapplaus. Das Märchen handelte von der eigenwilligen Prinzessin Miranda, die von Thea Ivey-Frank mit beeindruckenden Mimik und Gestik dargestellt wurde. Am Vortag hatte Viona Hopf diese Rolle übernommen.Das Königskind war zum Leidwesen ihrer Eltern mit keinem der weit angereisten Heiratsbewerber einverstanden. An jedem hatte sie etwas anderes auszusetzen. Da beschloss der König demjenigen die Hand der Tochter zu geben, der das Ungeheuer töten würde, das das Königreich verwüstete. Die Prinzessin war aber in den Gärtner Raffi (Jakob Filchner, am Vortag Christoph Schmid) verliebt und griff zu einer List.Ein Maskenbildner sollte den Kopf des Unholds, den noch niemand gesehen hatte, herstellen. Der mutige Gärtner aber ließ sich nicht darauf ein und machte sich auf den Weg. Ausgestattet mit einer Flasche Drachenblut, einer Postbotenkappe, einer Uhr und dem Insider-Wissen über die Kraft des Unholds erreichte er dessen Hütte. Er brachte den Riesen dazu, seine Stiefel auszuziehen, in denen seien ganze Kraft steckte.Am Ende konnte der Gärtner seine geliebte Prinzessin heiraten. In der Rolle des Unholds stellte Ludwig Steinhilber sein schauspielerisches Talent unter Beweis, dem Raffi in nichts nachstand. Mit zum Erfolg trugen die Kostüme bei, um die sich Lehrerin Angela Bauer gekümmert hatte. Für das hervorragende Bühnenbild und die Maske zeichnete Günter Langhammer verantwortlich und für die Technik und das Licht Hausmeister Anton Lebegern. Die Verantwortung für die Musik übernahmen Rektorin Merther als Dirigentin und Lehramtsanwärterin Anja Herrmann am Klavier mit dem 30-köpfigen Chor.