Auf der A93 in Richtung Norden bei Neustadt/WN hat sich am frühen Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. Zwischen Neustadt/WN Nord und Windischeschenbach waren drei Autos und ein Kleintransporter kollidiert. Laut Polizei gibt es keine Verletzten.

Gegen 13.40 Uhr fuhr ein Skoda Fahrerauf der A93 in Richtung Norden. Kurz nach der Anschlussstelle Neustadt/WN musste er auf der linken Spur abbremsen. Ein Golf-Fahrer bremste ebenfalls ab. Der Fahrer eines Kleintransporters erkannte das zu spät, fuhr auf den Golf auf und schob diesen auf den Skoda. In den Unfall krachte noch ein Opelfahrer. Er blieb zwischen Kleintransporter und Mittelschutzplanke stecken.Laut Polizei gab es keine Verletzten Der Schaden an den beteiligten Fahrzuegen beträgt nach einer ersten Schätzung rund 10.000 Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden.Die Feuerwehren aus Neustadt/WN und Neuhaus leiteten den Verkehr auf der Standspur vorbei und reinigten die Fahrbahn. Es kam zu einem erheblichen Rückstau bis nach Weiden-West auf einer Länge von mehr als fünf Kilometern. (jma)