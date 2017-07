In den Ring für die Rente steigen auch die Verdi-Senioren der Region Weiden, Neustadt und Tirschenreuth. Im Namen ihrer mehr als 1100 Mitglieder widersprechen sie der Auffassung von Kanzlerin Angela Merkel, wonach eine Rentenreform nicht erforderlich sei.

Die jetzige Gesetzeslage regelt bis 2030 einen kräftigen Anstieg der Beitragssätze bei gleichzeitiger Absenkung des Rentenniveaus. Hier müsse dringend gegengesteuert werden, wenn steigende Altersarmut verhindert werden soll, forderte Seniorensprechers Manfred Haberzeth beim Treffen in Neustadt. Habe die Nettostandardrente 1990 nach 45 Versicherungsjahren noch 55 Prozent vor Steuern betragen, so sinke sie bis zum Jahr 2030 auf 43 Prozent. Dies konterkariere die Aussagen im Monatsbericht Mai 2017 des Bundesfinanzministeriums, wonach die Kaufkraft der Rentner zur Stabilisierung des Konsums von großer Wichtigkeit sei. Dazu komme, dass regional der Durchschnittslohn in Bayern von 3878 monatlich bei weitem nicht erreicht werde. Deshalb machten die Senioren der Oberpfalz bei ihrer Tagung nächste Woche in Regensburg sowie mit einer Radtour nach Kirchthumbach nochmals auf die Problematik aufmerksam. Klar sei, dass gute Arbeit und sichere Renten eine Einheit bildeten.