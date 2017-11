Froschkönig, Rumpelstilzchen, Rapunzel und Co.: Den neuen Familienkalender der Vereinigten Sparkassen Eschenbach-Neustadt-Vohenstrauß zieren fantasievolle Märchenbilder, die Kinder aus dem gesamten Geschäftsgebiet der Bank gestaltet haben.

Bei der Vorstellung hob Vorstandssprecher Josef Pflaum in Anwesenheit der Eltern und Rektoren hervor, dass die Sparkasse bereits seit dem Schuljahr 2011/2012 an den Grundschulen einen Malwettbewerb anbiete. Diese Aktion und die daraus entstandenen Jahresplaner kämen bei allen Beteiligten und auch bei den Kunden ausgezeichnet an.Für den Almanach 2018 waren rund 800 Schüler kreativ. Die Erstklässler malten zu den unterschiedlichsten Märchen einfallsreich bunte Bilder. Eine Jury wählte die 13 schönsten aus.Und diese Kinder haben es mit ihrem Bild in den Familienkalender 2018 geschafft: Franziska Beer, Grundschule Vohenstrauß, Titelbild: "Aschenputtel"; Theresa Graser, Grundschule Erbendorf, Januar: "Schneewittchen"; Paula Kleber, Grundschule Mantel, Februar: "Rumpelstilzchen"; Eduard Kuhn, Markus-Gottwalt-Schule Eschenbach, März: "Der gestiefelte Kater"; Nik Härtel, Grundschule Pressath, April: "Rapunzel"; Valentin Waldmann, Grundschule Flossenbürg, Mai: "Hänsel und Gretel"; Marlen Hermann, Grundschule Neustadt/WN, Juni: "Dornröschen"; Sarah Wachter, Grundschule Windischeschenbach, Juli: "Dornröschen"; Jakob Landgraf, Trautwein-Grundschule Moosbach, August: "Aschenputtel"; Lukas Reichenberger, Grundschule Waidhaus, September: "Schneewittchen"; Lea Fischer, Grundschule Parkstein, Oktober: "Bremer Stadtmusikanten"; Lena Pöllath, Grundschule Weiherhammer, November: "Rapunzel"; Sophia Popp, Grundschule Auerbach, Dezember: "Froschkönig".Als Dankeschön bekamen die jungen Künstler ein Kissen mit dem Aufdruck ihres gemalten Motivs und eine Familientageskarte für den Tiergarten Nürnberg. Das Kalendarium bietet pro Monat Platz für die Termine der einzelnen Familienmitglieder. Neben den Schulferien sind auch Hinweise zu den Schuleinschreibungszeiten und den Elternsprechtagen enthalten.Der Kalender hat eine Auflage von 1700 Exemplare und ist ab sofort kostenlos in allen Sparkassen-Geschäftsstellen erhältlich.