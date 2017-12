Vereinigte Sparkassen spenden 1500 Euro an Donum Vitae

Ungeborenes Leben ist hilflos, und auch Schwangere stehen manchmal ohne Hilfe da. Die Beratung und Hilfe werdender Mütter und Väter hat sich der Verein Donum Vitae auf die Fahne geschrieben. "Konflikte in der Schwangerschaft können ein Tabuthema sein", meint Landrat Andreas Meier. Umso wichtiger sei es, hier zu unterstützen. Das machen die Vereinigten Sparkassen Eschenbach-Neustadt- Vohenstrauß. Vorstandschef Josef Pflaum und der Landrat übergaben eine Spende von 1500 Euro an Donum Vitae. Meier hofft, dass die Summe helfe, die finanziellen Lücken im Verein zu schließen. Das Ehrenamt leiste Großartiges, könne aber nicht verhindern, dass trotzdem Kosten entstehen. "Menschen in Schwangerschaftskonflikten brauchen eine Anlauf- und Beratungsstelle. Unser Angebot wird gut und gerne genutzt", freut sich die Geschäftsführende Bevollmächtigte Andrea Lang.

2016 habe Donum Vitae 970 Menschen beraten. Für die sechs Angestellten und die handvoll Ehrenamtlichen sei dies eine zeitintensive Aufgabe. "Wir beraten auch nach der Geburt, nach einem Schwangerschaftsabbruch und beim Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft allgemein." Mit Infoveranstaltungen in verschiedenen Schulen erreichte der Verein über 1000 Teilnehmer.