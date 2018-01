Neustadt/WN/Falkenberg. Schneefall hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für glatte Straßen gesorgt. Für manche Verkehrsteilnehmer wurde die Fahrt zur Rutschpartie. Meist gingen die Unfälle aber glimpflich aus: So kam am Dienstag gegen 18.30 Uhr laut Auskunft der Verkehrspolizeiinspektion Weiden ein Sattelzug auf der A93 bei Falkenberg von der Straße ab und musste geborgen werden. Als ein Brummi eine Viertelstunde später den havarierten Lkw passierte, rutschte er auf einen vorausfahrenden Pkw. Gegen 23.10 Uhr zog ein Abschleppunternehmen einen weiteren Lkw bei Neustadt aus dem Graben.

Am Mittwochmorgen um 6.20 Uhr war ein 32-Jähriger in Neuhaus mit seinem Ford Mondeo unterwegs. Er unterschätzte laut Polizeihauptkommissar Stefan Moller die Haftung seiner Winterreifen. Als der Fahrer an der Straße nach Dietersdorf links abbiegen wollte, geriet er ins Schleudern und prallte gegen den gegenüberstehenden Peugeot einer 33-Jährigen. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Bei Kirchendemenreuth kam ein 63-jähriger Pressather mit seinem BMW auf dem Weg nach Windischeschenbach. Bei der Ortschaft Steinreuth um 9 Uhr links von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Der Fahrer verletzte sich nur leicht. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.Ein vierrädriges Militärfahrzeug der US-Armee geriet auf der B470 in Höhe des Bahnhofs Parkstein-Hütten gegen 13 Uhr rechts auf das Bankett. Laut Polizeiangaben drohte der Panzer, umzukippen. Die Schutzplanke verhinderte einen Absturz über den 10 Meter hohen Abhang. Die US-Streitkräfte bargen den Radpanzer mit Hilfe anderer schwerer Fahrzeuge. An der Schutzplanke und am Panzer entstand jeweils ein Schaden von 2000 Euro.Um 15 Uhr war eine 27-Jährige Audifahrerin mit ihrem Lebensgefährten auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Tschechien unterwegs. Wenige Kilometer nach der Autobahnzufahrt Vohenstrauß-Ost kam sie auf das rechte Bankett, rasierte die Leitplanke nieder, schleuderte über die Fahrbahn und krachte in die Mittelleitplanke. Die Feuerwehr Vohenstrauß sperrte die linke Spur bis zur Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Weiden. Fahrerin und Beifahrer blieben unverletzt. Am Audi entstand Totalschaden.