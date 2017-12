Die Aula der Lobkowitz-Realschule präsentiert sich am Samstagvormittag als romantischer Weihnachtsmarkt. Die ganze Schule ist vertreten - und überrascht die Besucher mit vielen kleinen adventlichen Besonderheiten.

Begleitet von weihnachtlicher Musik bewunderten die Besucher die kunstvollen Basteleien der Schüler. Einige ließen es sich nicht nehmen, und erstanden eines der Unikate. Schon im Vorfeld backten die Schüler, um ihre Leckereien für den guten Zweck an den Mann - und auch die Frau zu bringen. Ins Auge stachen den Gästen Dekoartikel für den Weihnachtsbaum, Weihnachtsmänner aus Holz und duftende selbstgemachte Plätzchen. Außerdem holte sich der eine oder andere Geschenkideen, die er für seine Liebsten selbst zu Weihnachten gestalten könnte. In der Mensa erwartete die Gäste ein Frühstück, auf dem Pausenhof verwöhnten sie die Schüler mit Bratwurstsemmeln an der Feuerstelle. Für die kleinen Besucher gab es in der geschmückten Adventswerkstatt Gelegenheit, Weihnachtskarten für ihre Eltern zu gestalten und sie damit zu überraschen.Auch die offene Ganztagesschule präsentierte ihre selbstgebastelten Weihnachtskarten. Die bayerische Riege mit Leberkässemmel und alkoholfreiem Bier war auch vertreten. "Spanisch in fünf Minuten", Nachos und Sangria servierte die Wahlfachklasse Spanisch. Weil zu Weihnachten natürlich auch der Genuss gehört, hatten die Schüler reichlich aufgedeckt. Das kulinarische Angebot von Waffeln und Pizzasemmeln bis Popcorn ließ keine Wünsche offen. Mit verschiedenen Säften und Cocktails stillten die Besucher ihren Durst. Das Fairmobil mit Fairtrade-Angeboten war auch mit dabei.Der Aktionstag war wieder ein voller Erfolg, freuten sich die Organisatoren am Ende. Die nächste Aktion der Realschule ist das Weihnachtskonzert am Montag, 18. Dezember, um 19 Uhr in der Neustädter Stadthalle. Der Eintritt ist frei.