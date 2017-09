Die Lage entspannt sich: Immer weniger Flüchtlinge kommen in den Landkreis. Zudem gibt es jetzt in Neustadt eine neue Unterkunft.

Die Zahl der Asylbewerber hat sich im Kreis Neustadt seit dem Höchststand Ende 2015 halbiert. Mitte September 2017 lebten nur noch 278 Asylbewerber in den 72 dezentralen Unterkünften (plus 234 sogenannte Fehlbeleger) und 70 Asylbewerber in den drei Gemeinschaftsunterkünften in Eschenbach, Altenstadt/WN und Vohenstrauß (plus 19 Fehlbeleger).Jetzt hat die Regierung der Oberpfalz in der Tirschenreuther Straße nahezu unbemerkt von der Bevölkerung ein Übergangswohnheim eröffnet. In das ehemalige Pilspub "Tankstelle" sind nach Angaben von Pressesprecher Markus Roth sieben Familien mit insgesamt 21 Personen eingezogen. Die Kapazität der Herberge beläuft sich auf 36 Leute. In der Regel seien die Gemeinschaftsunterkünfte in der Oberpfalz zu 80 Prozent ausgelastet.Laut Roth kommen die Fremden aus Kasachstan, Russland und Usbekistan. Die deutschstämmigen Aussiedler und deren Familienangehörige bleiben in der Regel auf Dauer in der Bundesrepublik. Sie könnten sich jederzeit eine eigene Wohnung suchen. Die Regensburger Bezirksregierung hat das Gebäude zunächst auf fünf Jahre angemietet. Ursprünglich wollte sie darin Kontingentflüchtlinge einquartieren. Das sind Menschen aus Krisenregionen, die im Zuge internationaler humanitärer Hilfsaktionen aufgenommen werden und kein Asyl- und auch kein sonstiges Anerkennungsverfahren durchlaufen müssen.