Platz zwei und drei hätten knapper nicht sein können: Punktgleich gingen Gabi Brewitzer aus Neustadt und Lothar Eismann aus Weiherhammer aus dem Turnier. Ein Tout sicherte Brewitzer den zweiten Platz und damit die Bundestagsfahrt nach Berlin. Eismann war ohne Tout durch das Turnier gekommen und belegte Rang drei. Er gewann eine Fahrt in den Landtag nach München. Besonders bitter: Viertplatzierter Michael Weber (Neustadt) lag nur vier Zähler hinter den beiden.Auch die restlichen Preise konnten sich sehen lassen: Neben den Fahrten in Land- und Bundestag gab es unter anderem zwei Monate kostenloses Training im Powerfit in Neustadt, Zoigl- und auch Einkaufsgutscheine bei vielen Geschäften in und um die Kreisstadt.Die Vorsitzenden Martin Filchner und Sebastian Dippold überreichten die Preise. Heiko Kink aus Neustadt als Schlusslicht gewann einen Gutschein für eine Kiste Bier und eine Flasche SPD-Sekt. Sein nüchterner Kommentar: "Heind wor's nix."