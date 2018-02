Zusammenstoß am Abend zwischen Neustadt/WN und Windischeschenbach

Nach einem Unfall war am Sonntag die A93 zwischen Neustadt/WN und Windischeschenbach in nördlicher Richtung für zweieinhalb Stunden blockiert. Laut Polizei waren gegen 20 Uhr ein Auto mit Anhänger und ein weiteres Fahrzeug zusammengestoßen. Eine Frau wurde sicherheitshalber vom BRK abtransportiert, blieb aber unverletzt. Die Feuerwehren aus Neustadt/WN, Windischeschenbach, Altenstadt/WN und Neuhaus waren im Einsatz. Bis 22.30 Uhr war die A93 in Fahrtrichtung Hof zunächst komplett, später teilweise gesperrt.