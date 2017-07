Anfrage an Chefin um Mitternacht

"Hut ab vor meiner großen Meisterin", meinte Rektorin Heike Merther . Das Publikum unterstützte mit stehenden Ovationen. Sichtlich gerührt war Regisseurin Christine Langhammer , als sie von ihrer Chefin einen riesen Blumenstrauß bekam.Über 30 Jahre engagierte sich Langhammer für das Theaterspiel an der Grundschule. Begonnen hatte alles in Mantel, wo die Pädagogin kurzzeitig tätig war. Dort hatte sie mit Schülern immer wieder kleine Szenen gespielt. Die erste große Aufführung war "Die kleine Hexe". Und so wurde das Theater zur Leidenschaft.Zurück an der Grundschule in Neustadt gehörte das alljährliche Weihnachtsspiel zum festen Bestandteil ihrer Tätigkeit. "Da ich anfangs immer die vierten Klassen übernahm, bildete es eine hervorragende Möglichkeit, die Kinder innerhalb kürzester Zeit zu einer richtigen Gemeinschaft zusammenzuschweißen." Hinzu kamen Aufführungen beim Sommerfest. Eine Besonderheit waren Stücke extra für die Schuleinschreibung.Aufgrund der Tätigkeit in der Schulleitung hatte Langhammer den Überblick über schulinterne Abläufe, die sie für die Organisation von Proben und Aufführungen nutzen konnte. Doch bis sich der Vorhang öffnete, waren ein enormer Zeitaufwand und viel Durchhaltevermögen erforderlich. Mit einer Stunde, die die Konrektorin dafür offiziell zur Verfügung gestellt bekam, war es natürlich nicht getan."Für Christine war es immer ein Job rund um die Uhr", berichtete Chefin Merther. "Und so kam es schon mal vor, dass ich um 12 Uhr nachts eine WhatsApp-Meldung von ihr erhielt, in der sie fragte, was ich von dieser oder jener Idee halte." Langhammer steckte ihre Zöglinge mit ihrer Leidenschaft an. Es meldeten sich immer mehr Kinder, die mitmachen wollten, so dass die Regisseurin immer wieder Rollen ergänzen musste, um alle einzubinden."Und wenn dann das neue Schuljahr wieder begann, war die erste Frage der Schüler 'Was spielen wir denn in diesem Jahr?'", erinnert sich Langhammer. Es gelang ihr immer bestens, den Kindern die entsprechenden Rollen zuzuweisen. Dafür war auch die "Eigenwillige Prinzessin" in diesem Jahr der beste Beweis, als manche Stücke sogar doppelt besetzt waren.Langhammer nannte es eine Selbstverständlichkeit, auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen - aber ohne Verpflichtung und Stress. "Die Hauptaufgabe muss jemand anders übernehmen." Das wird nicht ein fach. "Solche umfangreichen Projekte sind nur möglich, wenn die Schulleitung voll dahinter steht", dankte sie Merther ebenfalls mit einem Blumenstrauß. (stn)Donnernder Applaus und BlumenFür Gabriele Hampel , eigentlich Realschullehrerin für Deutsch und Musik, war die Disney-Revue die letzte Theater-Inszenierung an der St. Felix Schule. Vier Jahren war sie auf dem Kulturhügel tätig. Die Pädagogin unterrichtete an der Förderschule alle Fächer. Sie hat nun die Möglichkeit, sich im Förderschuldienst nachzuqualifizieren. Weil in der Oberpfalz alle Plätze belegt sind, geht sie dazu nach Oberfranken. Den genauen Ort weiß sie noch nicht. "In der St. Felix Schule wird sie eine große Lücke hinterlassen", bedauerte Schulleiter Rainer Hetz ."Alle Aufführungen in der Schule tragen maßgeblich ihre Handschrift." In guter Erinnerung ist das erste Musical die "Piraten". Es folgte dann das "Super Talent". Am Donnerstag gab es für Hampel noch einmal donnernden Applaus. Mit einem großen Strauß dankte Hetz für ihren Einsatz an der Schule. (arw)