Ein paar weniger Besucher waren es schon. Trotzdem: Auch die 13. Auflage des Bauernmarkts ist ein Erfolg.

Tausende Besucher schlenderten entlang der Buden und Bühnen in der Freyung. Die Parkplatzsuche außen herum war am Nachmittag daher etwas mühsam. Zwischen dem Hotel Grader und der Unteren Vorstadt waren 70 Stände aufgebaut.Das Jagdhornbläsercorps Windischeschenbach eröffnete um 10 Uhr das bunte Treiben musikalisch. Bereits am Vormittag waren die Tische und Bänke gut besetzt. Das vielfältige kulinarische Angebot konnte sich sehen lassen. Es reichte von Bauernbrot über geräuchertem und gegrillten Fisch, r Wildschweinbraten mit Dotsch über Käse, Liköre, Fruchtaufstrich, Säfte, Bier, Bratwürste und Steaks sowie Fleisch vom roten Höhenvieh. Besonderen Stellwert bekam in diesem Jahr der Honig mit der Anwesenheit von Doris Grünbauer, die vor kurzem zu Honigprinzessin gekürt worden war. Sie half zur Freude von Erika Brandl am Stand des Imkervereins Weiden und Umgebung mit.Doch auch das Nicht-Essbare kam an. Herbstfloristik, Deko aus Holz, Drahtschmuck, Kerzen, Gestecke und vieles mehr landeten in Einkaufstaschen. Gut frequentiert waren ferner die ausgestellten Landmaschinen und die Infostände zu Themen wie Wald, Schafzucht oder zu alternativen Heizmöglichkeiten. Auf Nachfrage meinten Fieranten, dass der Besucherstrom in diesem Jahr nicht ganz so groß ist wie in den Vorjahren war. Doch dies bedeute nicht unbedingt weniger Umsatz. Verschiedene Gruppen, unter anderem von der städtischen Musikschule, nutzten die Gelegenheit, sich vor zahlreichem Publikum zu präsentieren.