6000 Euro warten. Denn die Vereinigten Sparkassen Eschenbach, Neustadt und Vohenstrauß loben den Bürgerpreis 2017 für ehrenamtlich engagierte Personen in der Region aus. Er ist mit 6000 Euro dotiert. Organisationen sind dazu eingeladen, ihr gemeinnütziges Engagement darzustellen und/oder einen für sie ehrenamtlich tätigen Bürger - also ohne regelmäßige Vergütung - für die Auszeichnung vorzuschlagen. Die Teilnahmebedingungen sehen wie folgt aus:

Für ein gemeinnütziges Projekt, eine Initiative oder Einrichtung kann jeweils nur eine Person kandidieren.Teilnehmer können sich selbst bewerben oder vorgeschlagen werden.Die Bewerbung ist online über die Homepage der Sparkasse oder schriftlich mit vorgegebenem Vorschlags-/Bewerbungsbogen möglich.Teilnehmen an der Ausschreibung können natürliche Einzelpersonen (keine Gruppen) ab 18 Jahren, die ein bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement in einem gemeinnützigen Projekt, einer Initiative oder Einrichtung ausüben.Das Projekt, die Initiative oder Einrichtung, für das beziehungsweise für die der Bewerber oder Vorgeschlagene steht, muss im Geschäftsgebiet der Vereinigten Sparkassen sein (Wohnort ist nicht maßgebend).Das Projekt, die Initiative oder Einrichtung muss zu den Bereichen Soziales, Sport oder Kultur gehören und wenigstens drei Jahre bestehen.Der Geldpreis fließt ausschließlich der vom Preisträger repräsentierten Einrichtung zu.Bewerbungsschluss ist am Montag, 31. Juli. Bewerbungen nehmen alle Geschäftsstellen der Vereinigten Sparkassen entgegen. Der Bewerbungsbogen kann per Download im Internet abgerufen werden unter www.vspk-neustadt.de.