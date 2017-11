Vermischtes Neutraubling

30.11.2017

Die in Neutraubling entdeckte 250-Kilo-Bombe wurde erfolgreich entschärft. Die Sprengmeister Michael Weiß und Tobias OelsnerIn machten den Sprengkörper heute Nachmittag unschädlich. Die schätzungsweise 2000 Menschen, die ihre Wohnungen und Häuser bis 13.30 Uhr verlassen mussten, dürfen nun wieder zurück.

Bereits gegen 14 Uhr konnten die Sprengmeister zwei Zehn- Kilo-Bomben problemlos sprengen. Rund 85 Kräfte der Feuerwehren aus dem Umkreis und über 50 Polizeikräfte waren im Einsatz. Es wurde in einem Radius von einem halben Kilometer evakuiert, wie die Polizei mitteilte. Eine Fachfirma, die auf dem betroffenen Bau-Areal nach Kampfmitteln sucht,. In der Vergangenheit wurden dort bereits mehrere Bomben entschärft.Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist auch in Landshut entschärft worden. Die Polizei gab am Vormittag bei Twitter Entwarnung. Die 50 Kilogramm schwere US-amerikanische Bombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden worden. In einem Umkreis von 150 Metern wurde eine Sperrzone eingerichtet, rund 450 Menschen wurden dazu aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Der Zugverkehr war von der Sperrung nicht betroffen.