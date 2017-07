Vermischtes Neutraubling

Den einen Aufsitzmäher im Wert von 15.000 Euro hatten die Täter in der Nacht auf Donnerstag aus dem Lager des FC Rosenhof-Mintraching geklaut. Da der Sportverein aber bereits vor etwa zwei Jahren durch Diebstahl einen solchen Mähtraktor verlor, war das Gerät mit einem GPS-Ortungssystem.Die Geschädigten orteten mehrfach die Standorte des entwendeten Traktors und gaben die Daten an die Beamten der Polizeiinspektion Weiden weiter. Diese widerum gaben die Standorte an die tschechische Polizei weiter. So hielten die Beamten der tschechischen Polizei letztlich kurz vor der polnischen Grenze den Kleintransporter mit dem Mähtraktor auf, den Fahrer nahmen sie in Gewahrsam.Neben dem Mäher aus Mintraching entdecken die Beamten ein zweiten Traktor im Wert von 23.500 Euro auf der Ladefläche. Da durch die GPS-Koordinaten bekannt war, dass der Kleintransporter auch in Rettenbach im Landkreis Cham hielt, war der Besitzer - die DJK Rettenbach - schnell ermittelt.