24.07.2017

Von Hannes Lehner

400 Arbeitsplätze betroffen

Gewinn steigt um 7,5 Prozent

Neutraubling. Der Abfüllanlagenhersteller Krones aus Neutraubling (Kreis Regensburg) wird in Osteuropa ein neues Werk bauen. Das kündigten Vorstandsvorsitzender Christoph Klenk und Vorstandsmitglied Ralf Goldbrunner am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung an. Wo genau die neue Fertigung aufgebaut wird, steht noch nicht fest. Zwei Orte kommen Goldbrunner zufolge dafür in Frage: Debrecen im Osten von Ungarn und das 50 Kilometer Luftlinie östlich gelegene Oradea in Rumänien. Goldbrunner, der im Krones-Vorstand die Bereiche Anlagen und Komponenten verantwortet, kündigte dort den Aufbau von rund 600 Arbeitsplätzen an. Insgesamt wird der Weltmarktführer in den kommenden zwei Jahren knapp 30 Millionen Euro in den Neubau investieren.2019 will Krones in Osteuropa mit der Produktion von Transporttechnik sowie diverser Komponenten und Produkte mit niedriger Komplexität starten. Diese einfacheren Anlagenteile sollen zur Endmontage in deutsche Krones-Werke geliefert werden. Die Investition in Osteuropa hat zwei Gründe: So will Krones Arbeiten, die bisher Zulieferer erledigten, wieder ins eigene Haus holen. Zudem erhofft sich der Maschinenbauer durch die niedrigeren Löhne in diesen Ländern sinkende Produktionskosten.Von dieser Veränderung sind in Deutschland etwa 400 Arbeitsplätze von fest angestellten Krones-Mitarbeitern sowie 200 Jobs von Zeitarbeitern betroffen. Die Mitarbeiter aus zur Stammbelegschaft werden Klenk zufolge in adäquaten Arbeitsplätzen in Neutraubling eingesetzt - zum gleichen Lohn. "Wir wären ja dumm, wenn wir qualifizierte Fachkräfte gehen lassen", sagte der Vorstandschef. Er sprach von einer Arbeitsplatzgarantie für die betroffenen Angestellten. Die Zeitarbeiter werden wohl gehen müssen. Derzeit arbeiten in Neutraubling 6500 Menschen für den im M-Dax notierten Getränkeabfüllanlagenhersteller. Hinzu kommen etwa 800 Leiharbeiter.Um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben, investiert Krones in den kommenden fünf Jahren kräftig in seine deutschen Standorte. Insgesamt seien hierfür rund 200 Millionen Euro vorgesehen, kündigte Klenk weiter an. So soll in Neutraubling eine "Fabrik der Zukunft" mit neuen Logistik- und Digitalisierungslösungen entstehen. Ende des Jahres, so der Vorstandsvorsitzende, werde am Hauptsitz im Landkreis Regensburg mit dem Bau eines Trainingszentrums für die Krones-Akademie begonnen. Außerdem entsteht in Neutraubling ein neues Gebäude für den Schaltschrankbau. Hinzu kommen ein neues Logistik- und Technologiezentrum sowie die Erweiterung der Bereiche Kunststoff- und Fülltechnik. Ausbaupläne hat Krones auch für Standorte in Asien und Amerika. Allein in China soll die Mitarbeiterzahl von 500 auf 700 steigen, in den USA von 650 auf 700.Erst vergangene Woche hatte das Unternehmen seine Halbjahresbilanz vorgelegt. Krones setzte demnach im ersten Halbjahr 2017 sein stabiles Wachstum fort. Wie erwartet ist der Abfüllanlagenbauer dabei im zweiten Quartal des Jahres aber etwas weniger schwungvoll gewachsen als im ersten Quartal. So legten die Erlöse im Jahresvergleich im zweiten Quartal um elf Prozent auf 875,8 Millionen Euro zu. Der Gewinn vor Steuern stieg um 5,4 Prozent auf 55 Millionen Euro. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 38,7 Millionen Euro - 7,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet. Krones bestätigte die Prognosen für das laufende Jahr. Der Umsatz soll ohne Zukäufe um vier Prozent wachsen, die Vorsteuermarge bei rund sieben Prozent liegen.Weltweit arbeiten rund 14 800 Menschen für Krones, 10 000 davon in Deutschland. Auch diese Zahl werde weiterhin steigen, sagte Klenk.