Wirtschaft Neutraubling

20.06.2017

Von Simon Kunert

Neutraubling. Marschbefreite Männer, zufriedene Manager, lobende Aktionäre: Die Stimmung auf der Krones-Hauptversammlung am Dienstag in Neutraubling war dem Wetter entsprechend sonnig. Der Hersteller von Abfüllanlagen verbuchte 2016 in allen wichtigen Kennzahlen ein Wachstum. Die Zukunft sieht ebenfalls vielversprechend aus."Gerüchte besagen, dass sich der Deutsche Wetterdienst zu Beginn des Jahres informiert, wann hier Hauptversammlung ist. Denn dann scheint mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Sonne." Mit dieser Mutmaßung fasste ein Aktionärsvertreter die Stimmung rund um das Erfolgsunternehmen zusammen. Da passte es ins Bild, dass der langjährige Vorstands- und jetzige Aufsichtsratsvorsitzende Volker Kronseder als erste Amtshandlung eine Marschbefreiung für alle Männer in der warmen Stadthalle beschließen ließ.Krones hat allen Grund sich locker zu geben. Der Übergang zu Kronseders Nachfolger Christoph Klenk scheint reibungslos funktioniert zu haben. Das Unternehmen ist auf einem gesunden Wachstumskurs. Es ist schuldenfrei, hat einen nicht endenden Auftragseingang und profitiert laut Klenk von den weltweiten Megatrends: Urbanisierung, wachsende Mittelschicht, Zunahme der Weltbevölkerung und Digitalisierung.Der Umsatz stieg 2016 um 6,9 Prozent auf 3,39 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern (EBT) erhöhte sich um 6,4 Prozent auf 237,6 Millionen Euro. Die Dividende stieg um 6,9 Prozent auf 1,55 Euro je Aktie.Für die Zukunft hat sich das Unternehmen ehrgeizige Ziele gesteckt. Bis 2020 will es ein jährliches Umsatzplus von sieben Prozent erzielen. Die Umsatzrendite ohne Ertragssteuern (EBT-Marge) soll von sieben auf acht Prozent klettern. Der Schlüssel dazu sollen Innovationen und eine weltweite Expansionsstrategie sein. In diesem Jahr fließen 22 Millionen Euro in das chinesische Werk. Ebenfalls größer werden soll der amerikanische Standort. Zudem ist ein Werk in Osteuropa in Planung, für Produkte mit niedriger Komplexität, um Preisvorteile zu nutzen.An den deutschen Standorten sind Investitionen von mehr als 200 Millionen Euro geplant. Mit dem Geld soll unter anderem die "Fabrik der Zukunft" entstehen, also Werke, mit modernen Logistik- und Digitalisierungslösungen. Sollten die Ziele von Krones aufgehen, werden die Aktionäre bei den Hauptversammlungen wohl erneut nur einen Punkt bemängeln: die Höhe der Dividende.