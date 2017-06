Freizeit Niedermurach

50 Jahre Musikverein Pertolzhofen - das ruft nach einer Feier im Vereinsstadl. Schon am Mittwoch, 14. Juni, beginnt das Jubelfest der "Edelweißkapelle" mit dem Zapfenstreich in Pertolzhofen und den umliegenden Dörfern.

-Pertolzhofen. Am Donnerstag, 15. Juni, ist nach dem Gottesdienst mit anschließender Prozession am Nachmittag Festbetrieb mit der "Jubilarin", der Edelweißkapelle Pertolzhofen. Um 18 Uhr werden die Ehrengäste, Vereine und die Paten am Dorfplatz eingeholt. Nach einem Gemeinschaftsmarsch mit den Pischdorfern ist der Einzug in den Stadl mit Anschießen des Festes durch die Niedermuracher Böllerschützen geplant.Beim Stimmungsabend mit den "Pischdorfern" sind alle "Bertzhofer" die ehemaligen Musikanten, Vereine sowie die ganze Bevölkerung eingeladen. Am Samstag, dem " Tag für jung und alt, ist der Startschuss um 15 Uhr mit den Familien und Senioren bei Kaffee und Kuchen.Unter dem Motto "Heimat" spielen die Musikschüler der Kapelle auf. Am Abend geht es dann weiter mit den jungen "Bertzhofer Musikanten", und ab 21 Uhr spielt die Band "Live Beat". Zu essen gibt es Pizzen aus dem Steinofen und Gegrilltes.Der Festsonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Aufstellen zum Kirchenzug am Vereinsstadl. Um 9.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst, der musikalisch von der Edelweißkapelle gestaltet wird. Anschließend spielt die Musikkapelle Villingendorf aus Schwaben zum Frühschoppen mit Mittagstisch bis 13.30 Uhr auf.Der kürzeste Festzug im Bayernland durchs geschmückte Dorf und ein Massenchor werden ein "Höhepunkt der 100 Klänge", so die Veranstalter.Nach dem Festzug werden die Ehrenpaten aus Seebarn dem Fest mit Stimmung und guter Laune, ein bebührendes "Open end" geben. Fürs Jubiläum wurde ein Bildband gedruckt, der an allen Festtagen im Festbüro erhältlich ist.Am Sonntag Mittagstisch mit Schweinebraten vom Spieß mit Erpfl-Knödel und auf Holzkohle gegrilltes Steak mit Kartoffelsalat. Vorbestellungen sind noch bis 9. Juni möglich unter 0170 7339593.